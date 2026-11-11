해군 창설 81주년… 광화문 이순신 동상 앞에서 "어떤 위협에도 물러서지 않겠다"

AI 핵심 요약beta
- 해군이 11일 창설 81주년을 맞아 광화문광장에서 기념식을 열었다.
- 김경률 해군참모총장은 해상교통로 보호와 해양주권 수호를 강조했다.
- 해군은 11일 백두산함 모형 재전시와 호국음악회를 진행했다.
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참전 장병·유가족·역대 총장 참석, 손원일상 시상
전쟁기념관 '초전 3일의 기록' 재개관, 저녁엔 KBS홀 호국음악회
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 창설 81주년을 맞아 11일 오전 서울 광화문광장 충무공 이순신 동상 앞에서 기념식을 열었다. 김경률 해군참모총장이 주관했다. 참전 장병과 유가족, 역대 해군참모총장, 유관단체장, 해군·해병대 장병이 자리를 함께했다.
식은 선배 전우와 미래세대가 함께 입장하면서 시작됐다. 미래세대로는 해군사관생도, 학군부사관후보생, 해군과학기술고 학생들이 나섰다. 이어 손원일상 시상, 창군 경과보고, 대통령 축전 낭독, 참모총장 기념사가 이어졌다. 진성준 국회 국방위원장이 축사를 했고, 오세훈 서울시장의 축사는 서울시 부시장이 대신 읽었다. 행사는 해군·해병대 군가 공연과 해군가 제창으로 끝났다.
김 총장은 기념사에서 창군의 출발점부터 짚었다. 그는 "광복 직후 손원일 제독과 창군 원로들은 '바다에 국가의 미래가 있다'는 신념으로 해군을 창설했다"고 말했다. 창군 원로들은 자신들의 봉급과 가족들이 모은 성금으로 첫 전투함인 백두산함을 사들였다.
김 총장은 "그 정신을 이어받아 해군은 최신예 이지스구축함과 잠수함을 운용하고, 해병대는 마린온 상륙기동헬기를 도입했다"고 했다. 함정 한 척을 마련하려고 성금을 걷던 군이 81년 만에 이지스함과 잠수함을 운용하는 군으로 성장했다는 것이다.
김 총장은 해군의 임무를 해상교통로 보호와 연결했다. 그는 "대한민국 경제는 바닷길로 세계와 이어져 있다"며 "국민과 선박의 안전, 해양주권 수호가 해군의 막중한 사명"이라고 했다. 또 "'국민을 지키는 정예해군'으로서 어떠한 위협에도 물러서지 않고 대한민국의 바다를 끝까지 지켜내겠다"고 말했다.
기념행사는 오후와 저녁에도 이어진다. 오후에는 서울 용산 전쟁기념관 2층 중앙홀에서 '초전 3일의 기록' 재개관식이 열린다. 백두산함 모형을 새로 전시하는 행사다.
백두산함은 6·25전쟁 개전 직후 대한해협 해전에서 북한 무장수송선을 격침한 함정이다. 저녁 7시 30분에는 여의도 KBS홀에서 '자랑스러운 나의 해군, 우리 해군'을 주제로 창설 81주년 호국음악회가 열린다.
gomsi@newspim.com