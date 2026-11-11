디올 CEO, 이대 명예박사 학위 받는다…재계 총수들 집결 가능성

현정은 참석 예정…신동빈·이부진 등 검토
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 델핀 아르노 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)의 명예박사 학위 수여식에 국내 주요 재계 인사들이 참석할 전망이다.
11일 재계에 따르면 아르노 CEO는 오는 12일 오전 이화여자대학교에서 열리는 수여식에 참석해 명예 경영학박사 학위를 받을 예정이다.
이날 수여식에는 현정은 현대그룹 회장이 참석할 것으로 알려졌다. 신동빈 롯데그룹 회장과 신유열 롯데바이오로직스 대표 겸 롯데지주 미래성장실장, 이부진 호텔신라 사장 등도 참석을 검토 중인 것으로 전해졌다.
아르노 CEO는 세계 최대 명품그룹 루이뷔통모에헤네시(LVMH)의 베르나르 아르노 회장의 장녀다.
앞서 아르노 CEO와 베르나르 아르노 회장은 지난 5월 롯데백화점 본점과 잠실점을 방문한 바 있다.
특히 잠실점에서는 신동빈 회장과 신유열 대표가 직접 아르노 부녀를 맞이했다. 양측은 약 40분간 진행된 방문 일정에 동행한 것으로 알려졌다.
kji01@newspim.com