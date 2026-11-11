KB국민카드, 임직원 1억2300만보 모아 환아 치료비 1억원 지원

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 11일 임직원 걸음 기부금 1억원을 전달했다.
- 임직원들은 1억2300만보를 모아 소아암 환아 지원에 나섰다.
- 기부금은 환아 5명 치료비와 아동 25명 재활치료에 사용될 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 임직원 걸음 기부 캠페인으로 마련한 기부금 1억원을 한국백혈병어린이재단에 전달했다고 11일 밝혔다.
이번 '소아암 치료비 지원, ALL YOU NEED 캠페인'은 임직원들이 일상 속 걷기를 통해 나눔을 실천하는 사회공헌 활동이다. 임직원들은 총 1억2300만보를 모아 기부금 1억원을 마련했다.
기부금은 소아암 및 희귀난치성 질환 환아 5명의 치료·이식·재활치료비와 아동 25명의 언어재활치료 지원에 사용될 예정이다.
KB국민카드는 2013년부터 소아암 환아 후원을 이어오고 있으며, 2023년부터는 임직원 참여형 걸음 기부 캠페인을 진행하고 있다.
KB국민카드 관계자는 "임직원들의 작은 실천이 환아와 가족들에게 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 미래세대를 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com