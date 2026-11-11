경기주택도시공사(GH), '광교 자연앤 센트레빌' 1순위 청약 접수 결과 발표

AI 핵심 요약beta
- GH는 11일 광교 자연앤 센트레빌 1순위 청약을 마감했다
- 일반공급 162세대에 2만3820건이 접수돼 평균 147.04대 1을 기록했다
- 84㎡는 184.30대 1, 59㎡는 100.46대 1의 경쟁률을 보였다
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 경기주택도시공사(GH)가 경기도 수원시 영통구 원천동 일원에 건립하는 공공분양 아파트 '광교 자연앤 센트레빌'의 1순위 청약 접수가 마감됐다.
단지 전체 600세대 공급 물량 가운데, 특별공급을 제외한 일반공급 162세대 모집에 총 2만 3,820건의 청약이 접수되어 최종 147.04대 1의 평균 경쟁률로 집계됐다.
해당 건축물은 지하 2층부터 지상 20층 규모로 시공된다. 공급 주택형은 면적과 분양 방식에 따라 두 가지로 분할 배정됐다. 전용면적 84㎡ 규격의 360세대는 일반 공공분양 방식으로 공급되며, 전용면적 59㎡ 규격의 240세대는 공공 주도형 지분적립형 분양 주택으로 배정되어 청약이 진행됐다.
공급 유형별 세부 청약 접수 건수를 살펴보면, 전용면적 84㎡ 일반 공공분양 물량은 90세대 모집에 1만 6,587건이 접수되어 184.30대 1의 청약 경쟁률을 보였다. 전용면적 59㎡ 지분적립형 분양 물량의 경우 72세대 모집에 7,233건의 청약 접수가 이루어져 100.46대 1의 수치로 마감됐다.
전용면적 59㎡ 세대에 도입된 지분적립형 분양 제도는 수분양자가 거주 기간에 비례해 주택 지분을 단계적으로 분할 매입하는 방식이다. 당첨된 수분양자는 최초 입주 시점에 전체 분양가의 25%에 해당하는 지분만을 우선 취득하여 소유권을 행사한다. 이후 거주 5년, 10년, 15년 차 시점에 각각 20%의 지분을 추가로 매입해야 하며, 최종적으로 거주 20년 차에 남은 15%의 지분을 전량 매입해 100%의 소유권을 확보하는 구조로 운영된다. 각 단계별 추가 지분 매입 시 납부해야 하는 대금은 최초 분양가액에 구간별 1년 만기 정기예금의 평균 이자율을 합산하는 방식으로 산정 부과된다.
사업지 주변의 광역 교통 인프라로는 기존 운영 중인 신분당선 광교중앙역을 비롯해 영동고속도로, 용인서울고속도로, 경부고속도로 진입 구간이 연계되어 있다. 이와 함께 현재 단지 주변으로 인덕원~동탄 복선전철 노선 상의 원천역(가칭) 신설 공사 및 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 연계 사업이 관계 부처를 통해 추진되고 있다. 아울러 단지 주변으로는 기존 택지개발지구 지구단위계획에 따라 초·중·고교 학군 및 대형 상업·의료 구역, 산업·업무지구가 기조성되어 있다.
청약 당첨자 발표 및 정당계약 일정은 공급 유형별로 분리되어 개별 진행된다. 전용면적 84㎡ 일반 공공분양 세대는 11월 17일 당첨자 발표를 거쳐 12월 21일부터 23일까지 정당계약 절차를 밟는다. 전용면적 59㎡ 지분적립형 세대는 11월 18일 당첨자 발표를 진행한 뒤, 2027년 1월 25일부터 27일까지 계약 절차를 실시한다. 분양 관련 행정 절차는 경기도 용인시 수지구 동천동 일원에 건립된 현장 견본주택에서 이루어진다.
ohzin@newspim.com