삼성준법위, AI 시대 준법경영 논의…법적·윤리적 위험 대응

AI 핵심 요약beta
- 삼성준법감시위원회는 10일 관계사와 AI 시대 준법경영 워크숍을 개최했다
- 참석자들은 AI 오남용과 정보 유출 등 법적·윤리적 위험 대응을 논의했다
- 위원회는 관계사 준법경영을 점검하고 준법감시 체계를 강화할 방침이다
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AI 오남용·정보 접근 권한 등 논의…선제적 대응 강조
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성준법감시위원회가 인공지능(AI) 확산에 따른 기업의 법적·윤리적 위험을 점검하고 대응 방안을 논의했다. 기업들이 AI를 업무에 적극 도입하면서 정보 유출과 AI 오남용 등 새로운 준법경영 과제에 대비해야 한다는 취지다.
11일 삼성준법감시위원회는 지난 10일 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 'AX 시대의 컴플라이언스'를 주제로 관계사 워크숍을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 이찬희 위원장을 비롯한 위원회 위원과 사무국 직원, 삼성 관계사 준법지원·감시인 등 80여명이 참석했다.
이찬희 위원장은 "인류가 AI 시대로 진화해가는 시기에 기업은 커다란 기회이자 법적, 윤리적 리스크를 마주하고 있다"며 "준법경영 가치를 실현할 선제적 컴플라이언스 전략을 함께 논의할 시기"라고 강조했다.
이날 김병필 카이스트 기술경영학부 교수는 '에이전틱 AI와 컴플라이언스'를 주제로 AI 도구의 오남용 사례와 정보 접근 권한 관리의 중요성을 설명했다. 이어 삼성SDS와 삼성전자의 준법감시 담당자들이 각각 AI 도입 현황과 과제, AI를 활용한 준법감시 업무 등을 발표했다.
오후에는 김경선·이경묵 위원이 AI 시대의 리더십과 인적자본 관리를 주제로 강연했다. 위원회와 관계사 실무진은 자유토론을 통해 준법감시 현장의 어려움과 개선 방안도 공유했다.
삼성준법감시위원회는 앞으로도 관계사의 준법경영 현황을 지속적으로 점검하고, 각사 최고경영진과 소통하며 준법감시 체계를 강화할 방침이다.
mkyo@newspim.com