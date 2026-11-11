삼성·SK하이닉스 빠진 엔스로픽 반도체 동맹…TSMC·마이크론은 대규모 투자

엔비디아·구글·TSMC 등 7개사, IPO 연계 260억달러 투자

삼성·SK, 지난 5월 시리즈H 참여…IPO 공모 투자는 불참

마이크론, 메모리 직접 공급·공동개발 이어 10억달러 추가 출자

HBM 공급자 우위에 단기 영향 제한…장기 기술 협력은 변수

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 인공지능(AI) 기업 엔스로픽의 기업공개(IPO) 연계 투자에 엔비디아와 TSMC, 마이크론 등 주요 반도체 기업들이 참여한 가운데 삼성전자와 SK하이닉스는 명단에서 빠졌다. 지난 5월 엔스로픽의 투자 유치에는 메모리 3사가 모두 참여했지만, 이번에는 마이크론만 추가 투자를 결정했다. 이번 투자는 엔스로픽과 전략적 자본과 공급망 협력 관계를 만들기 위한 목적이다.

업계에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 불참이 당장 협력 관계에 영향을 미치지는 않을 것으로 보고 있다. 이미 지난 5월 전략적 파트너 관계를 구축했고, 이번 투자는 기존 사업계약과 연계된 별도의 지분 매입 성격이 강하기 때문이다. 다만 HBM 경쟁사인 마이크론이 직접 공급계약에 이어 추가 투자까지 결정하면서 엔스로픽과의 관계를 더욱 공고히 하고 있다는 점은 중장기 메모리 사업 경쟁력 측면에서 주목할 부분이다.

AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자]

◆ 엔비디아·마이크론·TSMC 투자 참여…삼성·SK는 불참

11일 엔스로픽이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서에 따르면 엔스로픽의 이번 IPO 연계 사모투자에는 글로벌 AI·반도체 기업 7곳이 총 260억달러를 투입한다. 구글과 엔비디아가 각각 100억달러, AMD가 25억달러를 투자한다. 브로드컴과 마이크론, 마이크로소프트(MS)는 각각 10억달러, TSMC는 5억달러를 투입한다. AI 반도체 설계부터 생산, 메모리 공급, 클라우드 인프라까지 주요 기업들이 참여한 셈이다.

반면 삼성전자와 SK하이닉스는 이번 명단에서 빠졌다. 엔스로픽은 지난 5월 28일 650억달러 규모의 시리즈H 투자 유치를 발표하면서 삼성·SK하이닉스와 마이크론을 모두 전략적 인프라 파트너로 소개했다. 당시 세 업체의 메모리·스토리지·반도체 기술이 AI 인프라 확장에 중요한 역할을 할 것이라고 강조했다. 그러나 약 5개월 만에 진행된 이번 추가 투자에는 메모리 3사 가운데 마이크론만 참여했다.

업계에서는 이번 추가 투자 불참에 큰 의미를 부여할 필요는 없다고 보고 있다. 지난 5월 시리즈H 투자는 비상장 기업의 성장자금을 조달하기 위한 투자였지만, 이번에는 IPO 공모가에 맞춰 특정 기업들이 주식을 추가 매입하는 방식이기 때문이다.

한 반도체 업계 관계자는 "삼성전자와 SK하이닉스는 이미 지난 5월 시리즈H 투자를 통해 엔스로픽과 지분을 공유하는 파트너가 됐다"며 "전략적 관계를 확보한 상황에서 추가로 투자할 필요성을 크게 느끼지 않았을 것"이라고 말했다.

이번 사모투자는 새로운 투자 결정보다는 기존 사업계약에 따른 약속을 이행하는 성격도 있다. 구글은 과거 계약에서 확보한 주식매수 선택권을 행사하고, AMD는 반도체 공급계약 당시 약속했던 주식 매입을 일부 이행하는 방식으로 참여한다. 이는 새로운 협력 관계를 구축하기 위해 대규모 자금을 투입했다기보다 기존 계약에 따라 지분을 확보하는 셈이다.

높아진 기업가치도 추가 투자의 필요성을 낮췄을 가능성이 있다. 엔스로픽의 기업가치는 지난 5월 9650억달러에서 이번 IPO 기준 최대 약 1조4000억달러로 높아졌다. 이미 지분을 확보한 두 회사가 더 비싼 가격에 추가 투자할 이유가 크지 않았을 수 있다는 분석이다.

업계에 따르면 엔스로픽이 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 사업에서 차지하는 비중도 그리 크지 않다. 한 관계자는 "엔스로픽이 HBM 시장에서 두 회사에 엄청난 고객은 아니다"라며 "지난 5월 투자도 당장의 메모리 공급 확대보다는 엔스로픽의 기술 경쟁력과 미래 가치를 고려한 성격이 강했던 것"이라고 말했다.

앤스로픽 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 마이크론, 앤트로픽과 밀착 강화…메모리 시장 경쟁력 변수

그럼에도 같은 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 경쟁하는 마이크론이 엔스로픽과 협력을 강화하고 있다는 점은 주목할 부분이다. 마이크론은 지난 5월 지분투자에 이어 6월 직접 공급계약을 체결했고, 이번에도 10억달러를 추가 투자하기로 했다. 엔스로픽과 자본·기술·제품 공급 전반에 걸쳐 관계를 확대하고 있는 셈이다.

마이크론은 지난 6월 22일에도 앤트로픽과 메모리·스토리지 공급 및 공동 기술개발을 위한 협약을 발표했다. 양사는 AI 모델 '클로드'에 적합한 메모리 기술을 함께 개발하고, AI 인프라 확장에 필요한 제품을 공급하기로 했다. 마이크론은 반도체 설계와 제조 업무에도 클로드를 도입했다.

협력의 가장 큰 의미는 성장하는 AI 기업의 기술 수요를 제품 개발에 반영할 기회가 늘어난다는 점이다. 엔스로픽은 클로드를 앞세워 AI 시장에서 영향력을 확대하고 있으며, 이를 뒷받침할 컴퓨팅 인프라에도 막대한 자금을 투자하고 있다. 마이크론은 이 관계를 통해 미래 메모리 수요를 파악하고 차세대 제품 개발에 활용할 수 있다.

엔스로픽이 반도체 조달에 직접 관여하는 범위를 넓히고 있다는 점도 중요하다. 기존에는 클라우드 기업의 컴퓨팅 자원을 주로 이용했지만, 최근에는 반도체를 직접 임대해 전용 데이터센터에서 운영하는 '엔스로픽 다이렉트'도 확대하고 있다. 이처럼 AI 개발사가 인프라 구축에 더 깊이 관여하면 메모리 업체와의 직접적인 협력 가치도 커질 수 있다.

당장 메모리 시장의 판도가 달라질 가능성은 크지 않다. 현재 HBM은 수요가 공급을 웃도는 공급자 우위 시장이며, 삼성전자와 SK하이닉스도 엔비디아 등 주요 AI 반도체 업체와 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다. 엔스로픽 역시 이번 증권신고서에서 두 회사와 마이크론을 HBM 등 고성능 메모리의 주요 생산업체로 함께 언급했다. 마이크론의 추가 투자가 독점 공급을 의미하지 않는 만큼 국내 업체들의 사업에 미칠 영향은 제한적이라는 분석이다.

주목할 부분은 마이크론이 엔스로픽과의 밀접한 관계를 장기적인 사업 경쟁력으로 연결할 수 있느냐다. 향후 메모리 공급이 늘고 경쟁이 심화하면 주요 AI 기업의 기술 수요를 미리 파악하고 제품 개발에 반영한 경험이 경쟁력을 가르는 요인 중 하나가 될 수 있다는 분석이다.

mkyo@newspim.com