美민주당, 트럼프 방송장악 앞장선 FCC 위원장 벼른다..."내년에 매달 청문회" 예고

AI 핵심 요약beta
- 미국 민주당은 10일 FCC 카 위원장에 고강도 감독을 예고했다
- 루한 의원은 내년부터 카 위원장을 매달 청문회에 부르겠다고 밝혔다
- 민주당은 표적 조사 의혹을 제기했으나 FCC는 사퇴 가능성을 일축했다
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 중간선거 승리로 내년 1월 3일(현지시간)부터 의회 주도권을 되찾게 된 민주당이 도널드 트럼프 행정부의 언론 압박을 주도해 온 브렌던 카 연방통신위원회(FCC) 위원장에 대해 고강도 의회 감독과 청문회를 예고했다.
10일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 미국 상원 상업·과학·교통위원회 산하 통신·미디어·브로드밴드 소위원회의 야당 간사인 벤 레이 루한 민주당 의원은 이날 대니얼 투먼 시버스 FCC 위원 인준 청문회에서 "카 위원장은 그동안 질의를 회피하고 자신의 책임을 방기해 왔다"며 "내년 민주당이 의회를 통제하게 되면 그를 최소 매달 청문회에 불러내 증언하도록 할 것"이라고 밝혔다.
루한 의원은 이어 "카 위원장이 향후 3~4개월 이상 자리를 지키지 못할 것"이라며 사퇴 압박의 수위를 높였다.
내년 상원 상설조사소위원회 위원장에 오를 예정인 리처드 블루먼설 민주당 의원 역시 카 위원장에게 주요 미디어 기업 수사 자료 및 지난해 파라마운트-스카이댄스 합병 승인 관련 문서 제출을 요구하고 나섰다.
민주당이 카 위원장을 정조준하는 핵심 배경에는 도널드 트럼프 대통령의 눈밖에 난 미디어에 대한 표적 조사와 면허 취소 압박이 자리 잡고 있다. 카 위원장은 지난해 트럼프 대통령이 심야 토크쇼 진행자 지미 키멀의 해고를 요구한 바로 다음 날, 디즈니가 소유한 ABC 방송국 8곳의 방송 면허에 대한 조기 재심사를 명령해 거센 반발을 샀다. 민주당 지도부는 당시에도 그가 월트디즈니 측에 키멀의 프로그램 중단을 압박했다며 사퇴를 촉구한 바 있다.
카 위원장 측 대변인은 이 같은 민주당의 공세에 대해 "향후 2년간 카 위원장의 리더십 아래 FCC는 미국 국민을 위한 훌륭한 성과를 계속 내놓을 것"이라며 사퇴 가능성을 일축했다.
wonjc6@newspim.com