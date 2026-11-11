카네비모빌리티, 에어로로보틱스와 자율이동체 공동개발

AI 핵심 요약beta
- 카네비모빌리티는 11일 에어로로보틱스이노베이션과 무인 이동체 공동개발 협약을 체결했다
- 양사는 자율 지상이동체와 무인항공기 하드웨어·AI 소프트웨어 개발을 분담한다
- 양사 기술 결합으로 차세대 무인 이동체 경쟁력 강화와 상용화를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 카네비모빌리티가 에어로로보틱스이노베이션과 AI 기반 자율 지상이동체 및 무인항공기 부품·제품 공동 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 협약은 카네비모빌리티의 모빌리티 하드웨어 및 제어 기술과 에어로로보틱스이노베이션의 AI 기반 자율이동 기술을 결합해 차세대 무인 이동체의 기술 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.
회사에 따르면 카네비모빌리티는 자동차 전장 시스템과 산업용 라이다(LiDAR) 센서, 통신 장비 등을 개발하는 모빌리티 시스템 전문기업이다. 에어로로보틱스이노베이션은 드론·로봇이 주변 공간을 인식하고 자율적으로 판단할 수 있도록 하는 AI 시스템에 특화된 소프트웨어 전문기업이다.
협약에 따라 카네비모빌리티는 자율 지상이동체 및 무인항공기의 하드웨어와 제어·구동 시스템 개발을 맡는다. 에어로로보틱스이노베이션은 AI 모델 기반 소프트웨어 플랫폼 및 핵심 구성요소 개발과 솔루션 최적화를 담당한다.
정종택 카네비모빌리티 대표는 "자동차 전장 분야에서 축적한 하드웨어 및 제어 기술에 에이전틱 AI 소프트웨어를 결합해 지상과 공중을 아우르는 무인 이동체로 사업 영역을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
강배근 에어로로보틱스이노베이션 대표는 "자율비행의 핵심인 상황 인지 및 판단 기술을 카네비모빌리티의 하드웨어 플랫폼에 적용하고 검증해 기술 완성도를 높이고, 상용화를 앞당기겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com