LG이노텍, 동반성장지수 10년 연속 '최우수'…협력사 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- LG이노텍은 11일 동반성장지수 평가에서 10년 연속 최우수 등급을 받았다고 밝혔다.
- 협력사에 1430억원 규모 펀드와 스마트공장·AI 교육 등을 지원했다.
- 산업안전·기술보호·ESG 분야로 상생협력 지원을 확대했다.
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올해 산업안전·기술보호 지원 신설…협력사 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG이노텍이 동반성장지수 평가에서 10년 연속 최우수 등급을 받았다. 협력사에 대한 금융·생산혁신 지원을 넘어 인공지능(AI) 교육과 산업안전, 기술보호까지 지원 범위를 넓히며 상생협력을 강화한 성과다.
LG이노텍은 11일 동반성장위원회가 발표한 '2025년 동반성장지수 평가'에서 최우수 등급을 획득했다고 밝혔다. LG이노텍은 2016년 평가 이후 10년 연속 최고 등급을 유지하고 있다. 동반성장지수는 기업별 협력사 지원과 상생협력 수준을 평가하는 지표로, 최우수부터 매우 미흡까지 5개 등급으로 나뉜다.
LG이노텍은 협력사의 자금 부담을 줄이기 위해 1430억원 규모의 동반성장펀드를 운영하고 있다. 2010년 조성 이후 현재까지 130개 협력사에 총 3040억원을 저금리로 지원했다. 공장 자동화에 어려움을 겪는 협력사를 대상으로 스마트공장 구축과 생산기술 교육도 제공하고 있으며, 지난해부터는 AI 교육을 새롭게 도입했다.
올해는 산업안전과 기술보호 분야로 지원을 확대했다. 협력사의 안전관리 역량을 높이기 위해 위험성평가 전문교육과 근로자 건강검진 지원을 시작했다. 기술유출방지시스템 구축과 기술보호 컨설팅도 지원해 협력사의 핵심기술과 영업비밀 보호를 돕고 있다.
환경·사회·지배구조(ESG) 경영 지원도 강화했다. 글로벌 고객사의 공급망 규제에 대응할 수 있도록 올해 안전보건경영(ISO 45001) 인증 취득 지원 프로그램을 신설하고 협력사 5곳의 인증 취득을 지원했다. 이와 함께 동반성장 캠프와 아카데미를 통해 공급망 탄소중립, AI 전환 등 경영환경 변화에 필요한 정보도 제공하고 있다.
문혁수 LG이노텍 사장은 "10년 연속 최우수 기업 선정은 협력사와의 긴밀한 협력을 바탕으로 경쟁력을 높이고 동반성장을 이뤄온 노력의 결실"이라며 "앞으로도 협력사에 실질적 도움이 되는 상생경영을 강화해 건강한 산업 생태계와 선순환을 만들어 나가는 데 앞장설 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com