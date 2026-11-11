두 개의 스캔들, 하나의 몸통? 젠슨 황, 앨리스, 그리고 슈퍼마이크로

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = "어쩌면 두 개의 스캔들은 별개 사건이 아니라, 같은 뿌리에서 비롯됐을지 모른다." 현지시간 10일 포춘(Fortune)은 슈퍼마이크로가 개입된 25억달러 규모의 엔비디아칩 밀반출 사건과 젠슨 황 엔비디아 대표(CEO)의 내연녀 앨리스 황을 둘러싼 의혹 사이에 접점이 있을 수 있다고 전했다.

두 사건이 결국 하나의 거대한 밀수 조직과 관련된 것으로 밝혀지든, 완전히 별개의 사건으로 판명나든, 이 두 스캔들은 엔비디아(NVDA)와 주주들 그리고 젠슨 황 본인에게 잇따라 큰 충격을 안겼다.

◆ 슈퍼마이크로와 25억달러어치 엔비디아칩 밀반출

젠슨 황이 시인한 불륜 상대 앨리스 황은 중국 스파이 혐의를 받고 있다. 75억달러 상당의 엔비디아 인공지능(AI) 칩을 중국으로 밀반출하는 것을 도왔다는 의심을 사고 있다. 그녀를 둘러싼 의혹이 불거지기 전까지 엔비디아 반도체를 둘러싼 최대 스캔들은 슈퍼마이크로 임원이 개입된 25억달러어치 밀반출 사건이다.

지난 3월 미국 연방검찰은 슈퍼마이크로 공동창업자인 이시안 월리 랴오(Yih-Shyan 'Wally' Liaw)와 다른 2명을 반도체 밀반출 혐의로 기소했다. 태국 방콕에 설립한 위장회사를 통해 엔비디아 H200 및 B200 GPU가 탑재된 25억 달러 규모의 서버를 중국으로 보낸 혐의다.

슈퍼마이크로 CEO인 찰스 량(Charles Liang)은 기소되지 않았다. 회사측과 량 CEO는 범죄의 피해자일 뿐이라고 주장했다.

슈퍼마이크로 랴오에 대한 연방 검찰의 기소장에 따르면 엔비디아 칩을 밀반출한 수법은 20년전(2006년) 슈퍼마이크로가 두바이 유통업체를 경유해 이란에 컴퓨터 장비를 불법 수출했을 때와 흡사하다. 구매처를 숨기기 위해 인접국에 제품을 먼저 판매하는 한편, 서버의 일련번호 라벨을 떼어내 감사 당당자들의 눈을 속였다.

랴오에 대한 기소장에는 엔비디아 자체의 위법행위는 적시돼 있지 않다.

슈퍼마이크로컴퓨터 로고 [사진=블룸버그통신]

◆앨리스 황 스캔들..."상호 연계성 짙어"

미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션 보도 따르면 앨리스 황은 남편 강 웨이와 여동생 황위와 함께 중국, 싱가포르, 말레이시아를 잇는 복잡한 기업 네트워크를 활용해 75억 달러 상당의 엔비디아 칩 약 24만 개를 중국 기업들에 우회 전달했다.

앞서 뉴욕타임스는 앨리스 황이 몸담았던 메가스피드가 지난 2년 동안 48억 달러가 넘는 엔비디아 반도체를 구매했고, 그 가운데 약 20억 달러어치의 반도체가 말레이시아와 인도네시아의 데이터센터에 설치됐다고 보도한 바 있다. 중국 기업들은 이 데이터센터의 주요 고객사였다.

메가스피드와 앨리스 황을 둘러싼 의혹은 이미 2024년부터 제기됐다. 그럴 때마다 엔비디아는 메가스피드가 신뢰할 만한 기업이라고 거듭 확언했다. 2025년 10월 엔비디아 대변인의 공식 입장도 그러했다. 회사 대변인은 "우리 직원들이 메가스피드의 사업장을 직접 방문해 우려 사항들을 살폈다"며 "반도체가 불법 유출됐다는 증거는 나오지 않았다"고 밝혔다.

지난달 말(2026년 10월 말) 앨리스 황이 중국 간첩으로 의심된다는 보도가 나오기 시작했을 때도 엔비디아는 메가스피드에 제기된 반도체 불법 유출 의혹이 "철저하게 조사됐으며 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다"고 주장했다. 당시 젠슨 황 역시 블룸버그에 앨리스 황과의 관계는 "완전히 정상적이며 특별할 게 없다"고 주장했다.

이 해명은 오래가지 못했다. 지난 8일 젠슨 황은 앨리스 황과 불륜 관계임을 시인했다.

젠슨 황 엔비디아 대표(오른 쪽)와 메가스피드인터내셔널 전 임원 앨리스 황[출처 =샤오홍슈 캡처]

◆젠슨 황 - 찰스 량 - 앨리스 황

지난 5월 엔비디아 주식에 공매도 포지션을 취한 컬퍼리서치는 슈퍼마이크로의 엔비디아 칩 밀수 사건과 메가스피드 앨리스 황을 둘러싼 의혹들은 서로 연계돼 있을 수 있다고 주장했다. 한때 메가스피드 웹사이트에 엔비디아, 인텔, 기가바이트와 함께 슈퍼마이크로가 협력업체로 기재돼 있었다는 것.

이후 해당 내용은 웹사이트에서 삭제됐지만 사이트의 소스코드에는 여전히 남아 있었다고 컬퍼리서치는 지적했다. 젠슨 황의 오랜 친구인 찰스 량(슈퍼마이크로 CEO)이 앨리스 황의 존재를 과연 몰랐을지도 의문이다.

슈퍼마이크로의 량 CEO와 젠슨 황은 1993년에 각자의 회사를 설립했다. 대만에서 열리는 컴퓨텍스 행사에서는 자주 함께 무대에 올라 공동 기조연설을 하며 서로 농담을 주고받는 일도 잦았다. 지난 2024년 컴퓨텍스 행사에서 젠슨 황은 량 CEO를 가리키며 "우리가 함께 있을 때는 가끔 대만어로 말하고, 가끔 중국어로도 이야기한다 그러다 의견이 안 맞으면 영어로 대화한다"고 말하기도 했다.

그해 컴퓨텍스 행사 기간 젠슨 황은 타이베이의 한 칵테일바에서 불륜 상대인 앨리스 황과 함께 시간을 보내며 사진을 찍었다.

한편 뉴욕 포스트는 10일자 기사에서 "젠슨 황과 앨리스 황의 관계가 2024년 AI 반도체 거래를 계기로 시작된 것이 아니라, 2010년대 게임 산업을 매개로 맺어졌다"고 보도했다. 최초 연결고리는 앨리스의 남편 강 웨이(Kang Weigh)로, 2010년대 중국 게임업체들을 잇달아 인수하던 강과 젠슨 황은 사업상 거래 관계를 맺고 있었다고 전했다.

젠슨 황은 오는 17일 엔비디아의 3분기 실적 발표에서 애널리스트들과 마주하게 된다. 실적 자체보다 본인의 거취에 대한 질문이 더 많을지 모른다. 하원 의원들은 바로 다음 날인 18일 비공개 설명회에 출석할 것을 요구한 상태다. 내년 1월에는 민주당 엘리자베스 워런 의원이 상원 은행위원회의 소환장 발부 권한을 행사하며 엔비디아 스캔들을 파헤칠 것이라는 관측이 파다하다.

슈퍼마이크로의 챨스 량 CEO [사진=로이터]

osy75@newspim.com