李대통령 "농업 경시하는 나라는 부흥 어려워…농업은 국가 전략산업"

31회 농업인의 날 맞아 SNS 메시지…"국민 밥상 지켜준 농업인 덕분"

"채소·과일 가격 하락에 농가 어려움 커…수급 조절·소비 촉진 병행"

농지·농협 개혁, CPTPP 등 현안에 "현장 목소리 정책에 충실히 담겠다"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 11일 31회 농업인의 날을 맞아 "농업을 경시하는 나라는 부흥하기 어렵다"며 "이제 농업은 식량안보의 근간이자 국가 전략산업"이라고 밝혔다.

특히 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)은 농업인에게 도움이 되도록 추진하겠다고 약속했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 '오늘의 대한민국을 만든 한국인의 밥심, 농업인 여러분 덕분입니다'라는 제목의 글을 올렸다. 이 대통령은 "어려운 여건 속에서도 묵묵히 땅을 일구며 국민의 먹거리를 지켜온 전국의 농업인 여러분께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다"고 했다.

이 대통령은 "산업화·도시화의 거센 변화 속에서도 묵묵히 국민의 밥상을 지켜준 농업인 덕분에 우리는 어려운 시기를 헤쳐 나올 수 있었다"고 강조했다. 이어 "농촌은 우리가 지켜야 할 민족공동체의 터전이자 대한민국의 뿌리"라며 "미래 생명산업인 농업의 뿌리를 지키는 일은 곧 대한민국의 미래를 지키는 일"이라고 말했다.

이재명 대통령이 지난달 26일 청와대 영빈관에서 열린 '농어민과의 대화'에서 발언하고 있다. 2026.10.26 [사진=청와대]

◆"거부권 행사됐던 농업민생 법안 통과…쌀값 정상화"

이 대통령은 정부의 농정 성과도 소개했다. 이 대통령은 "국민주권정부는 농업에 대한 국가의 책임을 강화하고 있다"며 "지난 정부에서 거부권이 행사됐던 농업민생 법안을 통과시켰고, 쌀 가격을 정상화하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다"고 했다. 또 "농어촌 기본소득과 햇빛소득마을로 농촌의 소득 기반을 넓히는 정책도 도입했다"고 덧붙였다.

최근 농산물 가격 하락에 대한 대응 방침도 내놨다. 이 대통령은 "최근 채소·과일 등 주요 품목의 가격이 떨어지면서 농업인들의 어려움이 크다"며 "수급 조절과 소비 촉진을 병행해 농산물 가격과 농가 소득이 안정되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

◆농지·농협 개혁, CPTPP…"현장 목소리 정책에 담겠다"

이 대통령은 농업계의 관심이 큰 현안도 언급했다. 이 대통령은 "농지 개혁, 농협 개혁, CPTPP 같은 중요 현안도 현장의 목소리를 정책에 충실히 담아 농업인들에게 도움이 되도록 추진하겠다"고 했다.

이 대통령은 "농업인이 흘린 땀만큼 정당한 소득을 얻고 농업의 가치가 제대로 인정받도록 정부가 책임 있게 뒷받침하겠다"고 약속했다. 그러면서 "농업의 가치를 제대로 존중받고 농업인이 자부심을 느끼는 나라, 농민은 걱정 없이 농사를 짓고 국민은 안심하고 소비하는 나라를 만들겠다"고 강조했다.

이 대통령은 앞서 지난달 26일 청와대 영빈관에서 '농어민과의 대화'를 갖고 CPTPP 가입을 서두르지 않고 농어민들과 소통해 나가며 풀어가겠다고 한 바 있다.

the13ook@newspim.com