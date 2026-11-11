코스피, 하락 출발 후 상승 전환…코스닥 4%대 강세

AI 핵심 요약beta
- 11일 코스피가 장 초반 하락을 만회하고 1.03% 상승했다
- 기관이 코스피를 순매수했으며 개인과 외국인은 순매도했다
- 코스닥은 2차전지·반도체주 강세로 4.38% 상승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 장 초반 하락분을 만회하고 상승 전환했다. 코스닥은 2차전지와 반도체 관련주를 중심으로 매수세가 유입되며 4%대 강세를 나타내고 있다.
11일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 55분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 53.85포인트(1.03%) 오른 5292.98에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 29.42포인트(0.56%) 내린 5209.71로 출발했으나 장중 상승세로 돌아섰다. 수급별로는 기관이 81억원을 순매수하고 있다. 개인과 외국인은 각각 1153억원, 616억원을 순매도 중이다.
시가총액 상위 종목 가운데 삼성전자(1.06%), SK하이닉스(2.64%), 삼성전자우(1.45%), SK스퀘어(0.39%), 삼성전기(0.34%), KB금융(0.65%), 셀트리온(4.93%) 등이 상승하고 있다. 반면 LG에너지솔루션(-0.15%), 삼성바이오로직스(-1.57%), 현대차(-1.27%) 등은 하락세다.
같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 29.26포인트(4.38%) 오른 696.87을 기록하고 있다. 코스닥은 전장보다 0.87포인트(0.13%) 오른 668.48로 출발한 뒤 상승폭을 확대했다. 외국인과 기관이 각각 73억원, 761억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 개인은 869억원을 순매도하고 있다.
코스닥 시장에서는 2차전지와 반도체 관련주의 강세가 두드러진다. 에코프로비엠(10.18%), 에코프로(9.28%)가 10% 안팎의 상승률을 기록하고 있으며 주성엔지니어링(11.36%), 이오테크닉스(7.99%), 심텍(7.13%) 등 반도체 관련주도 큰 폭으로 오르고 있다. 알테오젠(2.89%), 레인보우로보틱스(4.46%), 삼천당제약(4.58%), 리노공업(4.12%) 등도 상승세다. HLB(-1.49%)는 약세다.
rkgml925@newspim.com