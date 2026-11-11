엑사리온, 삼성 'C랩 스타트업 데모데이'서 공간음향 기술 공개

AI 핵심 요약beta
- 엑사리온은 11일 삼성전자 C랩 데모데이에서 사운드 트레이싱을 선보였다
- 사운드 트레이싱은 소리의 전파 경로를 실시간 계산해 공간음향을 재현했다
- 엑사리온은 휴머노이드 로봇과 영상 디노이징 분야로 기술 확대를 추진했다
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휴머노이드 로봇·피지컬 AI 분야로 기술 적용 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 공간음향 인공지능(AI) 기업 엑사리온이 삼성전자 '2026 C랩 스타트업 데모데이'에서 실시간 공간음향 기술인 '사운드 트레이싱(Sound-Tracing)'을 선보였다고 11일 밝혔다.
삼성전자는 지난 10일 서울 서초구 삼성전자 서울R&D캠퍼스에서 '2026 C랩 스타트업 데모데이'를 개최했다. 이번 행사에는 서울·대구·경북·광주에서 육성한 C랩 아웃사이드 8기 스타트업 30개사가 참여했으며, 벤처투자자와 업계 관계자, 삼성전자 임직원 등 400여명이 참석했다.
엑사리온이 공개한 사운드 트레이싱은 공간의 형상과 재질, 음원 및 청취자의 위치를 바탕으로 직접음과 반사·흡음·회절 등 소리의 전파 경로를 실시간으로 계산하는 기술이다. 그래픽 분야의 레이 트레이싱(Ray Tracing)이 빛의 경로를 추적하는 것처럼 소리의 이동 경로를 분석해 실제 공간의 음향 환경을 재현하는 방식이다.
엑사리온은 소프트웨어와 하드웨어 지식재산(IP)을 비롯해 TSMC 12나노 공정에서 실리콘 검증을 완료한 칩 '엑사웨이브(EXAWAVE) 100'을 기반으로 관련 솔루션을 개발하고 있다.
이번 행사에서는 증강현실(AR)·가상현실(VR) 콘텐츠와 스피커 배치 최적화 플랫폼, 가상 영화관·공연장, 산업용 디지털 트윈 등 공간음향 기술의 활용 분야를 소개했다.
가상 콘서트홀은 실제 공연장의 음향 환경을 구현해 이용자가 공간과 좌석 위치에 따른 소리를 경험할 수 있도록 하는 기술이다. 산업용 디지털 트윈과 연계할 경우 AI 학습용 음향 데이터 구축과 설비 이상음 분석 등에 활용할 수 있다는 설명이다.
엑사리온은 공간음향 기술을 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI 분야로 확대하는 방안도 추진하고 있다. 소리의 전파 경로를 분석해 로봇이 시야 밖에서 발생하는 소리를 인식하고 주변 상황을 판단하는 데 활용한다는 구상이다. 회사는 올해 '엔비디아 커넥트(NVIDIA Connect)'에 선정됐으며, 이를 기반으로 피지컬 AI 분야 협력을 확대할 계획이다.
영상 분야에서는 AI 디노이징 기술 개발을 진행하고 있다. 엑사리온이 개발 중인 디노이징 하드웨어 IP는 악천후나 미세먼지 등으로 저하된 영상의 화질을 AI로 실시간 개선하는 기술이다. 카메라 등 소형 기기에서도 영상 처리가 가능하도록 하는 것을 목표로 하고 있다.
해당 기술은 군 감시정찰 영상의 판독 지원과 민간 폐쇄회로(CC)TV, 드론, 차량용 카메라 등의 영상 품질 개선에 활용할 수 있다.
회사에 따르면 이 기술은 최근 민군협력진흥원의 2027년 착수 민·군겸용기술사업 수요조사에서 민간 및 군 활용성 평가를 통과했다. 디노이징 IP의 고도화와 상용화는 과학기술정보통신부 IP스타과학자 지원사업을 통해 추진하고 있으며, 2027년 2단계 사업에도 참여할 계획이다.
nylee54@newspim.com