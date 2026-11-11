모바일어플라이언스 "상장유지·거래재개 총력"

경영권 분쟁·상장폐지 결정 관련 공식 입장문 발표

경영개선본부 중심 재무·자금 운용 점검

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 스마트·자율주행 솔루션 전문기업 모바일어플라이언스가 상장유지와 거래재개를 위한 대응 방안을 마련하고 경영 정상화를 추진한다.

11일 모바일어플라이언스는 지난 10일 공식 홈페이지에 '주주 여러분께 드리는 말씀'이라는 제목의 입장문을 게시하고 경영 쇄신과 사업 정상화, 주주 소통 강화 등을 추진하겠다고 밝혔다.

회사는 입장문을 통해 최근 경영권 분쟁과 상장폐지 결정 과정에서 발생한 문제에 대해 책임을 인식하고 있다고 설명했다. 회사의 존속과 정상적인 경영, 전체 주주의 권익을 우선적으로 고려하겠다는 입장도 밝혔다.

모바일어플라이언스 로고. [사진=모바일어플라이언스]

이를 위해 경영 쇄신 및 투명한 경영체계 확립, 사업 정상화, 주주 소통 및 신뢰 회복, 상장유지와 거래재개를 위한 대응 등 네 가지 추진 방향을 제시했다.

우선 신설된 경영개선본부를 중심으로 재무·자금 운용 현황과 주요 의사결정 과정을 점검하고 내부통제를 강화할 계획이다. 최근 제기된 각종 의혹과 거래에 대해서는 계약서와 자금흐름, 승인·결재 기록 등을 토대로 사실관계를 확인하고 필요할 경우 외부 전문가의 검토를 병행할 방침이다.

사업 부문에서는 경영권 분쟁에 따른 갈등을 최소화하고 기존 사업의 안정적인 운영과 영업 기반 회복에 집중하기로 했다. 사업 경쟁력 회복과 재무건전성 개선을 위한 방안도 마련할 예정이다.

주주 소통을 위한 별도 창구도 준비하고 있다. 회사는 '주주 소통광장' 개설을 추진하고 있으며, 이를 통해 주주 의견을 수렴하고 경영 정상화 관련 진행 상황을 법령과 공시 규정이 허용하는 범위에서 공유할 계획이다.

상장폐지 결정과 관련해서는 이의신청 및 후속 절차에 대응할 방침이다. 모바일어플라이언스는 재무건전성 회복과 자산 회수, 내부통제 개선, 사업 운영 안정화 등을 위한 구체적인 개선 방안을 마련해 관련 절차에 제출할 계획이라고 설명했다.

회사는 입장문에서 "모바일어플라이언스는 더 이상 특정 개인이나 이해관계자의 경영권을 위한 수단이 되어서는 안 되며 회사의 존속과 전체 주주의 권익을 최우선으로 고려하겠다"고 밝혔다. 이어 "지금 모바일어플라이언스에 필요한 것은 또 다른 갈등이나 책임론이 아니라 회사를 정상화하고 주주 여러분이 다시 신뢰할 수 있는 기업으로 재도약하는 일"이라고 강조했다.

모바일어플라이언스는 상장유지와 거래재개 여부가 회사의 의지만으로 결정되는 사안은 아니라며, 관련 절차에 대응하는 과정에서 객관적으로 확인 가능한 개선 방안을 제시하겠다고 밝혔다.

nylee54@newspim.com