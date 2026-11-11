DB손해보험, 소셜벤처 5곳 성장 성과 공유…'교통·환경챌린지' 데모데이 개최

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험은 5일 교통·환경챌린지 8기 데모데이를 개최했다
- 교통·환경 분야 소셜벤처 5개사가 성장 성과와 사업 비전을 공유했다
- 비온모먼트는 스마트시티 기여 성과를 인정받아 우수기업으로 선정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 지난 5일 DB금융센터에서 교통·환경 분야 소셜벤처 5개사의 성장 성과를 공유하는 '교통·환경챌린지 8기' 데모데이를 개최했다고 11일 밝혔다.
교통·환경챌린지는 DB손해보험이 주최하고 환경재단이 주관하며 환경부가 후원하는 사회공헌사업이다. 교통·환경 관련 혁신적인 기술과 아이디어를 보유한 소셜벤처를 발굴·육성하고 지원함으로써 사회문제 해결에 기여하고 지속가능한 사회적 가치를 창출하는 것을 목표로 한다.
이번 데모데이에서는 지난 6월 29일부터 7월 26일까지 진행된 공모를 통해 선정된 5개 기업이 주요 성과를 공유하고, 교통·환경 유관기관 관계자와 벤처캐피탈(VC), 이전 기수 우수기업 등과 교류했다. 특히 올해는 기존 수료기업의 홍보부스를 운영해 기수 간 교류를 활성화하고, 네트워킹 만찬을 통해 지속가능한 성장을 위한 협력과 파트너십 구축 기회를 확대했다.
올해 8기에는 교통 분야 1개사와 환경 분야 4개사 등 총 5개 기업이 선정됐다. AI 기반 전기차 화재 극초기 감지 및 대응 솔루션 개발 '더키퍼', 반려동물 전용 친환경 알칼리 가수분해 장치 제조 '네오메이션', 폐섬유 기반 비건레더 개발 '엘씨벤쳐스', 법원 감정 데이터 기반 건축물 하자 진단 AI 플랫폼 개발 '아이매트릭스', 이상기후로 인한 빗물 피해 예방 및 발생원 수질오염 저감 솔루션 개발 '비온모먼트'다.
이들 기업은 사업지원금, 액셀러레이팅 교육, 1대1 멘토링, ESG 보고서 작성 등 기업별 맞춤형 프로그램을 지원받았다.
프로그램 참여도와 성장성, 사업모델 지속가능성 등을 종합적으로 평가한 결과 '비온모먼트'가 우수기업으로 선정됐다. 비온모먼트는 지속가능하고 안전한 스마트시티 구축에 기여한다는 점에서 우수한 평가를 받았으며 추가 지원금도 전달받았다.
DB손해보험 관계자는 "앞으로도 교통과 환경 분야의 유망 소셜벤처를 지속적으로 발굴하고 육성해 사회문제 해결에 기여하는 한편, 기업의 사회적 책임을 실천하고 지속가능한 사회적 가치 창출에 앞장서겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com