SK하이닉스, 로봇·자율주행 메모리 오작동·해킹 대비 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 11일 LPDDR5X D램으로 산업용 기능안전 SIL 3 인증을 획득했다.
- 차량 사이버보안 국제표준 ISO·SAE 21434 기반 관리체계 인증도 확보했다.
- 자동차와 로봇, 스마트팩토리 등 피지컬 AI 시장 공급 확대에 나설 계획이다.
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차량 사이버보안 관리체계도 검증…피지컬 AI 적용 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 로봇과 자율주행차에 사용되는 메모리 반도체의 안전성과 보안 역량을 국제적으로 인정받으며 피지컬 AI 시장 공략에 나선다. 스스로 판단하고 움직이는 기기는 메모리 오류나 해킹이 실제 사고로 이어질 수 있는 만큼, 관련 기술의 신뢰성을 확보해 자동차와 산업용 로봇 등으로 공급 기회를 확대한다는 전략이다.
SK하이닉스는 11일 LPDDR5X D램으로 산업용 기능안전 국제표준 'IEC 61508'의 SIL 3 등급을 획득하고, 차량 사이버보안 국제표준 'ISO/SAE 21434'에 기반한 사이버보안 관리체계(CSMS) 인증을 확보했다고 밝혔다. 두 인증 모두 글로벌 인증기관 SGS-TÜV Saar의 심사를 거쳤다.
이번 인증은 로봇과 자율주행차에 필요한 메모리의 안전성과 보안 관리 역량을 검증받았다는 점에서 의미가 있다. 로봇과 자율주행차는 센서로 주변 환경을 인식하고 메모리에 저장된 데이터를 바탕으로 움직임을 결정한다. 이 과정에서 데이터에 오류가 발생하거나 외부 해킹으로 정보가 변조되면 잘못된 판단과 작동으로 이어질 수 있다.
SK하이닉스가 획득한 IEC 61508 SIL 3는 단일 메모리 반도체가 달성할 수 있는 최고 수준의 산업용 기능안전 등급이다. 제품이 작동하는 동안 안전 상태를 지속적으로 유지할 수 있도록 설계·검증됐다는 의미다. 특히 제품뿐 아니라 개발 과정 전반에 대한 인증도 확보해 향후 로봇과 스마트팩토리용 메모리 개발에도 관련 안전 기준을 적용할 수 있게 됐다.
차량용 메모리의 사이버보안 관리 역량도 인정받았다. ISO/SAE 21434는 자동차 개발부터 생산, 운영, 폐기까지 전 과정에서 해킹과 정보 유출 위험을 관리하도록 규정한 국제표준이다. SK하이닉스는 이번 인증으로 보안 위협 분석과 대응, 설계·검증, 취약점 관리 등 개발 및 양산 절차가 국제 기준에 부합한다는 점을 확인받았다.
앞서 SK하이닉스는 자동차 기능안전 최고 등급인 ISO 26262 ASIL-D와 자동차산업 정보보안 인증 TISAX도 확보했다. 여기에 산업용 기능안전과 차량 사이버보안 인증을 추가하면서 자동차뿐 아니라 로봇과 스마트팩토리 등 피지컬 AI 분야에 대응할 수 있는 인증 체계를 갖추게 됐다.
SK하이닉스는 이를 바탕으로 글로벌 완성차 업체와 1차 부품 협력사를 대상으로 차량용 메모리 공급 기회를 확대할 계획이다. 로봇과 엣지 AI, 스마트팩토리 등 산업용 시장에서도 고객사의 안전·보안 요구에 대응한다는 방침이다.
김종환 SK하이닉스 DRAM개발 부문장(부사장)은 "자동차와 산업 전반에서 검증받은 안전과 보안 역량을 바탕으로 로봇·엣지 AI·자율주행 등 피지컬 AI 시장에서 AI 시스템 레벨의 풀스택 AI 메모리 리더십을 공고히 하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com