낙산 한양성곽 옆 삼선동1가 277 일대, 18층·870가구 재개발 신통기획 확정

성곽·낙산 경관 고려한 건물 배치… 한양도성 옆 선형공원 조성

보행 동선 연결… 공공보행통로·가로변 휴게공간 확보

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 낙산 한양도성 성곽 인근 성북구 삼선동에 높이 18층, 870가구 아파트단지가 들어선다.

11일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 성북구 삼선동1가 277 일대 주택정비형 재개발사업의 신속통합기획이 확정됐다.

이번 신통기획안은 급경사지역에 노후 저층주택이 밀집한 이곳을 최고 18층, 870가구 내외 주거단지로 탈바꿈하는 내용을 담고 있다. 현 제1종일반주거지역과 제2종일반주거지역(7층 이하)을 층수 제한없는 '제2종일반주거지역'으로 상향해 사업성을 높였다.

대상지 현황 [자료=서울시]

대상지는 서울지하철 4호선 한성대입구역에서 약 250~300m 떨어져 있어 대중교통 접근성이 양호하다. 다만 30m 이상의 고저차와 급경사로 보행과 차량 진출입이 불편하다. 노후 저층주택도 밀집해 주거환경 개선이 필요한 곳이다. 그동안 민간·공공재개발 후보지 선정에서 세 차례 제외됐으나 2025년 6월 신속통합기획 후보지로 조건부 선정되면서 정비사업 추진의 기반을 마련했다. 동측에 인접한 삼선5구역도 2027년 4월 준공을 앞두고 있어 일대 주거환경이 점차 개선될 것으로 기대된다.

이번 기획은 ▲한양도성 주변 환경 개선과 방문객을 위한 공공시설 설치 ▲문화유산 주변 건축물 높이 기준(앙각 규정) 범위 내 높이계획으로 성곽 및 낙산과 조화로운 경관 형성 ▲급경사로 단절된 동선 연결과 보행환경 개선 등을 주요 내용으로 담았다.

먼저 대상지 서측 한양도성에 접한 문화유산보호구역(한양도성 경계에서 양쪽 20m 이내) 전체를 공공공간으로 재편해 산책로와 보행쉼터 등을 갖춘 선형공원을 조성한다. 아울러 주변 도로를 보행친화적으로 정비해 주민과 방문객의 이동 편의성을 높일 계획이다.

대상지 남측에는 기존 성북정보화센터와 삼선동 공영주차장을 통합·정비해 공공시설을 확충한다. 방문객을 위한 안내·편의시설을 마련하고, 주변 저층주거지에 부족한 주차공간도 확보할 계획이다. 공공시설은 지형의 높이 차이를 활용해 저지대의 삼군부 총무당과 고지대의 한양도성 방향을 연결하는 동선으로 계획해 시설 이용과 이동 편의를 높인다는 방침이다.

주거단지는 한양도성 및 낙산 등 주변 지형과 경관을 고려해 건축물 높이와 배치를 계획했다. 서측에는 2~3층 높이의 저층 주동을 배치하고 동측으로 갈수록 점차 높아지되 낙산 높이(해발 125m)보다 낮게 계획했다. 주동 사이에는 휴게공간을 두고 지형 단차가 발생하는 구간에는 테라스하우스를 도입한다. 이와 함께 대상지 내 세계건축상을 받은 미래탑이 있는 도심사찰인 정각사는 존치한다.

서울시는 이번 신속통합기획 확정에 따라 향후 정비계획 수립과 정비구역 지정 등 후속 절차가 원활하게 추진될 수 있도록 적극 지원할 계획이다. 김창규 서울시 도시공간본부장은 "이번 신속통합기획 확정으로 오랫동안 지역주민들의 숙원이었던 노후 주거지 정비사업의 본격적인 추진 기반을 마련했다"며 "한양도성과 조화를 이루면서 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있는 주거단지로 거듭날 수 있도록 정비구역 지정 등 후속 절차를 적극 지원할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com