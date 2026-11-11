롯데건설, 스타트업 10곳과 기술검증 성과 공유…건설현장 적용 추진

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스마트 건설·AI·로봇·친환경 분야 협업

우수성과공유금 지급 예정

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 스타트업 10곳과 함께 검증한 스마트 건설·인공지능(AI)·로봇·친환경 기술의 현장 적용을 추진한다.

롯데건설은 지난 10일 서울 강서구 마곡 르웨스트시티에서 올 한 해 스타트업과의 협업 성과를 공유하고 상생을 다짐하는 '2026 롯데건설 오픈이노베이션 성과공유회'를 개최했다. [사진=롯데건설]

11일 롯데건설은 전일 서울 강서구 마곡 르웨스트시티에서 '2026 롯데건설 오픈이노베이션 성과공유회'를 열었다고 밝혔다.

행사는 롯데건설 기술연구원과 유관 부서가 기술검증(PoC)을 함께 진행한 스마트 건설·AI·로봇·친환경 등 4개 분야 스타트업 10곳의 기술과 성과를 공유하기 위해 마련됐다.

롯데건설은 상반기 서울경제진흥원(SBA)과 오픈이노베이션 프로그램을, 창업진흥원과 민관협력 오픈이노베이션·이노웨이브 프로그램을 운영해 협업 기업을 발굴했다.

이를 통해 모빌에이트·클레빌(자재운반 로봇), 리젠티앤아이(순환골재), 스패너(장비 관제), 엠에프알(장비 제어), 플로리젠로보틱스(순찰 로봇), 더블에스앤디티(AI 기록), 프릭테크(AI 측위), 모빌리티원(AI 로봇 관제) 등 9개사를 선발했다. 자체 발굴한 리빗(AI 에이전트)을 포함해 총 10개사가 행사에 참여했다.

참여 기업들은 기술검증 결과물과 노하우, 개선사항 및 제안사항을 공유했다. 각 기술을 실제 건설현장에 적용하기 위한 후속 사업화 연계 방안도 논의했다.

롯데건설은 리젠티앤아이와 순환토사 재활용 플라스틱인 '소일라스틱'을 활용한 바닥충격음 저감 시스템을 공동 개발해 기술검증을 진행했다. 스패너와는 건설장비 데이터를 통합 관리하는 스마트 건설 플랫폼을 개발·검증했다.

참여 스타트업 10개사에 PoC 우수성과공유금을 지급할 예정이다. 앞으로도 오픈이노베이션 프로그램을 통해 국내외 유망 스타트업을 발굴하고 협업을 이어갈 계획이다.

롯데건설 관계자는 "뛰어난 기술과 역량을 갖춘 스타트업과 PoC를 수행하며 혁신 기술을 현장에 본격적으로 확대할 수 있는 기틀을 마련했다"며 "혁신 기술을 보유한 유망 스타트업이 한 단계 도약할 수 있도록 실질적인 지원도 아끼지 않겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 롯데건설이 오픈이노베이션 성과공유회를 개최한 목적은 무엇인가요?

A. 스마트 건설·AI·로봇·친환경 등 4개 분야 스타트업 10곳과 진행한 기술검증(PoC) 성과를 공유하기 위해서입니다. 참여 기업들은 검증 결과와 개선사항을 소개하고 실제 건설현장 적용을 위한 후속 사업화 방안을 논의했습니다.

Q. 협업 스타트업은 어떻게 선정했나요?

A. 서울경제진흥원과 운영한 오픈이노베이션 프로그램, 창업진흥원과 진행한 민관협력 오픈이노베이션·이노웨이브 프로그램을 통해 9개사를 선발했습니다. 자체 발굴한 AI 에이전트 기업 리빗까지 총 10개사가 참여했습니다.

Q. 참여 스타트업들은 어떤 기술을 선보였나요?

A. 모빌에이트·클레빌은 자재운반 로봇, 플로리젠로보틱스는 순찰 로봇, 리젠티앤아이는 순환골재 관련 기술로 참여했습니다. 스패너와 엠에프알은 각각 장비 관제와 제어를, 더블에스앤디티·프릭테크·모빌리티원·리빗은 각각 AI 기록·측위·로봇 관제·에이전트 기술을 선보였습니다.

Q. 롯데건설이 스타트업과 공동 개발·검증한 대표 기술은 무엇인가요?

A. 리젠티앤아이와는 순환토사 재활용 플라스틱인 '소일라스틱'을 활용한 바닥충격음 저감 시스템을 공동 개발해 기술검증을 진행했습니다. 스패너와는 건설장비 데이터를 통합 관리하는 스마트 건설 플랫폼을 개발·검증했습니다.

Q. 참여 기업에 대한 지원과 향후 협업 계획은 무엇인가요?

A. 롯데건설은 참여 스타트업 10개사에 PoC 우수성과공유금을 지급할 예정입니다. 앞으로도 오픈이노베이션 프로그램을 통해 국내외 유망 스타트업을 발굴하고, 기술의 현장 적용과 사업화를 위한 협업을 이어갈 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com