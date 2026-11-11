DB저축은행, 파킹통장 신규 가입당 1000원 기부…최고 연 5% 금리

AI 핵심 요약beta
- DB저축은행은 11일 세이브더칠드런과 기부 캠페인을 진행한다고 밝혔다
- DB행복파킹통장 신규 가입 계좌마다 은행이 1000원을 기부한다
- 해당 통장은 조건 충족 시 최대 연 5.0% 금리를 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB저축은행은 연말을 맞아 세이브더칠드런과 함께 '통장 하나로 행복을 나누는 방법' 기부 캠페인을 진행한다고 11일 밝혔다.
이번 캠페인은 고객의 금융상품 가입이 아이들을 위한 나눔으로 이어질 수 있도록 마련됐다. 캠페인 기간 중 DB행복파킹통장에 신규 가입하면 계좌 1좌당 1000원을 DB저축은행이 기부한다. 기부금은 은행이 전액 부담하며 고객은 별도의 비용 부담 없이 통장 가입으로 캠페인에 참여할 수 있다.
DB저축은행은 DB행복파킹통장의 금리도 인상했다. DB행복파킹통장은 모바일뱅킹 전용 수시입출금 상품으로, 금액 구간별 기본금리에 최초 신규 가입 시 연 1.5%포인트, 마케팅 동의 시 연 0.5%포인트 등 최대 연 2.0%포인트의 우대금리를 추가로 제공한다.
금리는 300만원 이하 구간에 연 3.0~5.0%, 300만원 초과 3000만원 이하 구간에 연 1.0~3.0%, 3000만원 초과 구간에 연 0.5~2.5%가 적용된다. 모두 세전 기준이며, 최고금리는 우대조건을 모두 충족한 경우 적용된다.
이자는 매월 세 번째 일요일의 직전 영업일을 결산기준일로 해 다음 날 지급한다. 고객은 여유자금을 자유롭게 입출금하면서 금리 혜택을 받고, 아이들을 위한 나눔에도 참여할 수 있다.
캠페인을 통해 마련된 기부금은 세이브더칠드런에 전달될 예정이다.
상품은 DB저축은행 앱에서 가입할 수 있다. 서울 다동 본점과 강남금융센터, 목동지점, 압구정지점을 방문하거나 콜센터를 통해 안내받을 수 있다.
DB저축은행 관계자는 "DB행복파킹통장 가입을 통해 고객과 함께 나눔의 가치를 실천하고자 이번 후원을 기획했다"며 "이번 캠페인이 잘 진행되어 앞으로도 함께 나눔을 실천하는 연말이 지속되길 바란다"고 말했다.
yunyun@newspim.com