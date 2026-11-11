최민희, 사진기자에 '하이에나 떼' 표현 사과...정점식 "與 언론혐오 또 불거져"

AI 핵심 요약beta
- 최민희 의원이 11일 사진·영상기자들을 ‘하이에나 떼’라 표현했다.
- 최 의원은 표현이 과했다며 사과했지만 비판 여론은 확산했다.
- 한국사진기자협회와 야권은 해당 발언을 강하게 비판했다.
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논란 커지자 "표현이 과하고 적절하지 못해" 사과
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 최민희 더불어민주당 의원이 온라인 단체대화방에 국회 사진·영상기자들을 '하이에나 떼'라고 표현한 것이 뒤늦게 알려져 파장이 일고 있다.
최 의원은 논란이 커지자 "표현이 과했다"며 사과했지만 비판 여론이 커지며 한국사진기자협회가 대응에 나섰고 야권에서도 비판 메시지가 나왔다.
정점식 국민의힘 원내대표는 11일 페이스북을 통해 "언론인들에게 하이에나 떼라니요? 어처구니없는 막말"이라며 "더불어민주당의 언론혐오증이 또 불거졌다"고 밝혔다.
정 원내대표는 "하이에나 떼들이란 방송장악 3법, 노란봉투법, 입틀막법, 검찰해체, 보완수사권 폐지, 그리고 이재명 탈옥법까지 온갖 썩은 고기 같은 악법만 찾아다니면서 강행 처리하는 더불어민주당 의원들을 일컫는 말"이라고 지적했다.
앞서 최 의원은 지역구 당원 단체대화방에 국회에서 취재 중인 사진·영상기자들의 사진을 올린 뒤 "하이에나 떼들"이라며 "국회 출입 언론사 기자들. 어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다"고 발언해 논란을 빚었다.
한국사진기자협회는 성명을 통해 "국회 출입 사진기자들을 향해 모욕적인 표현을 사용하고 정당한 취재 활동을 악의적으로 왜곡한 데 대해 강력히 규탄한다"는 입장을 밝혔다.
협회는 "국회 출입 사진기자들은 국민의 알 권리를 위해 정치 현장을 기록하고 권력을 감시하는 역할을 수행한다"며 "정당한 취재 활동을 정치적 이간질로 매도하고 기자들을 동물에 빗대어 조롱한 것은 언론인에 대한 명백한 모욕이자 명예훼손의 소지가 있는 부적절한 행위"라고 밝혔다.
논란이 확산되자 최 의원은 이날 페이스북에 "친구들과 지지자들이 있는 소통방에 사진을 올리고 사진에 대한 당시 느낌을 쓴 적이 있다"며 "일주일여 지난 오늘 제가 올린 사진과 글이 유출됐다. 표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정하고 사과드린다"는 글을 올렸다.
jeongwon1026@newspim.com