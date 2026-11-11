한화손보, 이대서울병원에 녹색 쉼터 '웰니스 존' 조성

AI 핵심 요약beta
- 한화손해보험은 10일 이대서울병원에 친환경 웰니스 존을 조성했다
- 병원 광장과 힐링가든에 왕벚나무 80그루를 심고 안내판을 설치했다
- 한화손보는 2022년부터 생물다양성 보전 ESG 활동을 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험은 지난 10일 서울 강서구 마곡동 이대서울병원에 환자와 지역 주민을 위한 친환경 휴식 공간 '한화손보 웰니스 존(Wellness Zone)' 조성을 완료했다고 11일 밝혔다.
이번에 조성한 웰니스 존은 병원 생활로 지친 환자와 보호자에게 정서적 안정과 활력을 제공하는 녹색 쉼터다. 인근 지역 주민과 아이들도 일상 속에서 자연을 접하며 편하게 쉬어갈 수 있는 열린 휴식처로 운영될 예정이다.
한화손보는 병원 북측 광장과 4층 힐링가든에 멸종위기종이자 국가보호종인 왕벚나무 총 80그루를 심었다. 보호수종의 의미를 담은 안내 표지판도 설치해 방문객들이 휴식을 취하며 생명 존중의 가치를 느낄 수 있도록 했다.
이날 행사에는 박성규 한화손보 부사장과 김정연·유광열 독립이사 등 임직원 20명, 유경하 이화의료원장과 주웅 이대서울병원장 등 의료원 관계자 10여명이 참석했다. 참석자들은 새롭게 조성된 웰니스 존이 환자는 물론 지역 주민에게도 치유 공간으로 자리매김하길 기대했다.
한화손보는 2022년부터 5년간 생물다양성 보전을 위한 ESG 활동을 이어오고 있다. 야생동물 보호 활동을 비롯해 대학과 병원에 국가보호종을 심어 서식 기반을 넓혀가고 있다.
한국ESG기준원(KCGS) 평가에서는 5년 연속 통합 A등급을 받았다. 특히 환경(E) 부문에서 A+등급을 획득해 기후 리스크 관리와 온실가스 감축, 생물다양성 보전 활동 등의 성과를 인정받았다.
한화손보 관계자는 "도심 속 생태계를 보호하는 ESG활동에 더해 병원을 찾는 모든 분들이 몸과 마음을 건강하게 회복할 수 있도록 웰니스 존을 조성했다"며 "앞으로도 환경은 물론이고 사회에도 기여할 수 있는 ESG활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com