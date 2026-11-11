대기업 상생 실적은 개선…中企 협력 만족도는 제자리

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동반성장지수 평가·상생금융지수 시범평가 발표

삼성전자 15년 연속 최우수

네이버 S·카카오 B·쿠팡 C등급



[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 지난해 대기업의 동반성장 실적은 개선됐지만, 중소 협력기업이 체감하는 동반성장 수준은 오히려 소폭 하락한 것으로 나타났다. 231개 기업을 대상으로 실시한 동반성장지수 평가에서는 43개 기업이 최우수 등급을 받았다.

동반성장위원회는 11일 제90차 회의를 열고 제8기 위원을 위촉하고 '2026년도 동반성장지수 평가 및 상생금융지수 시범평가' 결과를 공개했다. 이번 동반성장지수 평가는 동반위의 동반성장 종합평가와 공정거래위원회의 공정거래협약 이행평가를 합산한 것으로 2025년 실적을 기준으로 진행됐다.

정부세종청사 공정거래위원회 전경[사진=뉴스핌DB]

평가 대상 231개 기업 가운데 최우수(S) 등급을 받은 기업은 43개사(18.6%)였다. 우수(A)는 70개사(30.3%), 보통(B)은 81개사(35.1%), 미흡(C)은 24개사(10.4%), 매우 미흡(D)은 13개사(5.6%)로 집계됐다.

기업별로 보면 삼성전자는 동반성장지수가 도입된 2011년 이후 15년 연속 최우수 등급을 유지했다. SK텔레콤은 14년 연속, 현대트랜시스와 KT, SK㈜는 각각 12년 연속 최우수 등급을 받았다.

두산에너빌리티와 삼성물산 패션부문, 삼성전기, SK실트론, GS리테일(GS25), 현대오토에버 등 6개 기업은 3년 연속 최우수 등급을 획득해 새롭게 최우수 명예기업에 이름을 올렸다. 이에 따라 최우수 명예기업은 20개사로 늘었다.

롯데면세점과 코리아세븐, 한화, 한화시스템, 한화에어로스페이스 등 5개 기업은 이번 평가에서 처음으로 최우수 등급을 받았다.

업종별로는 제조업에서 현대트랜시스, 비제조업에서 이노션이 각각 1위를 차지했다. 건설 부문에서는 삼성E&A, 식품 부문에서는 농심, 유통 부문에서는 GS리테일(GS25)이 가장 높은 평가를 받았다. 플랫폼 기업 중에서는 네이버가 최우수 등급을 받았지만 카카오는 보통, 쿠팡은 미흡 등급에 그쳤다.

대·중견기업의 동반성장 실적평가 평균 점수는 62.58점으로 전년 (57.56점)보다 5.02점 상승했다. 삼성전자와 LG전자가 공동으로 최고점을 기록했고, SK인텔릭스는 전년 대비 점수 상승 폭이 가장 컸다.

반면 중소 협력기업 1만4211개사를 대상으로 실시한 체감도 조사에서는 평균 점수가 73.09점으로 전년(73.47점)보다 0.38점 하락했다.

세부 항목에서도 거래관계는 86.5점으로 전년보다 0.8점 낮아졌고, 협력관계는 61.7점으로 0.1점 떨어졌다. 동반성장체제 역시 77.6점으로 0.4점 하락했다. 2차 협력기업의 체감도도 72.9점으로 전년보다 0.3점 낮아졌다.

자금·연구개발·생산·판로 등 대기업과의 협력 수준을 보여주는 '협력관계' 점수는 61.7점으로 세부 항목 가운데 가장 낮았다. 협력 중소기업이 체감하는 수준은 오히려 악화된 것으로 풀이된다.

[제공=공정거래위원회]

공정위의 공정거래협약 이행평가에서는 하도급 분야 평가 기업들의 현금 결제 비율이 76.1%, 현금성 결제 비율이 93.2%로 전년보다 상승했지만, 표준하도급계약서 사용 기업 비율은 54.3%로 전년보다 17.6%포인트 하락했다.

올해 처음 실시한 상생금융지수 시범평가에서는 기업은행과 우리은행이 우수 은행으로 선정됐다. 국민·기업·농협·신한·우리·하나은행 등 중소기업 대출 상위 6개 은행이 평가 대상이었다.

장인화 동반위원장은 "동반성장의 영역을 온라인 플랫폼, 방산 등 다양한 분야로 확대하고, 지방정부와의 협력도 적극 추진하여 동반성장의 온기가 확산되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

wideopen@newspim.com