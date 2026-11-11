이채익 해운조합 이사장 "섬지역 맞춤형 관광 활성화 기대"

"수출물량 99.7% 책임지는 기간산업"

"내항선원 고령화…인력 수급난 심화"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 이채익 한국해운조합 이사장은 "섬관광 진흥법이 제정되면, 섬 지역의 맞춤형 관광 활성화가 기대된다"고 강조했다.

이채익 이사장은 지난 11일 오후 세종시 인근 식당에서 해양수산부 출입기자들과 간담회를 갖고 해운업계 현안과 관련 이 같이 언급했다.

해운은 대한민국 경제 발전의 핵심 원동력이자 전체 수출 물동량의 99.7%를 책임지는 국가 기간산업이다. 하지만, 연안해운의 경우 낙후된 기반시설과 선원의 고령돠 등 복합적인 어려움에 직면해 있다.

이채익 이사장은 지난 2024년 취임 이후 이 같은 어려움을 해결하기 위해 적극 나서고 있다. 다음은 이 이사장과의 일문일답이다.

이채익 한국해운조합 이사장이 11일 세종시 인근 식당에서 해양수산부 출입기자들과 간담회를 갖고 해운업계 현안과 관련 질의응답을 하고 있다. [사진=해운조합] 2026.11.11 dream@newspim.com

-한국해운조합은 어떤 기관이며, 어떤 역할을 하는지

▲한국해운조합은 1949년 대한해운조합연합회로 출범한 이래, 올해로 77년간 대한민국 해운산업의 발전을 지원해 온 특별법인입니다. '한국해운조합법'에 따라 해운업자의 경제적·사회적 지위 향상과 국민경제의 균형 있는 발전을 도모하기 위해 설립됐죠. 해운산업 정책지원과 선원복지 증진, 선박용 석유류 공동구매·공급, 여객터미널 관리·운영 및 승선권 발권 전산화 업무를 담당하고 있다.

-올해 중동사태로 유류가격이 급등하면서 연안해운업계의 어려움이 컸는데, 조합은 어떻게 대응했고 성과는 무엇인지

▲선박용 경유가 석유류 최고가격제 적용대상에 포함될 수 있도록 해수부와 함께 산업부, 기획처, 재경부 등에 지속적으로 건의해 반영됐다. 또 정유사와 공급가격 협의를 통해 조합원사의 유류비 부담 완화를 위해 노력했다. 조합 자체적으로도 석유류 공급 수수료 한시적 면제·긴급 경영안정자금 지원 등을 포함한 약 118억원 규모의 자구책을 마련해 조합원사의 경영 안정을 지원했다.

이채익 한국해운조합 이사장과 해양수산부 관계자들이 지난 3월 31일 중동전쟁 대응 간담회를 열고 대책을 논의하고 있다. [사진=해운조합] 2026.03.31 dream@newspim.com

-섬지역 맞춤형 관광 활성화를 위해 '섬관광 진흥법' 제정안이 발의됐는데 기대효과는 무엇인지

▲그동안 섬 관련 제도는 도서개발촉진법, 관광진흥법, 해운법 등으로 분산되어 있어 섬 고유의 지리적·환경적 특수성을 아우르는 종합적인 관광 진흥 정책을 펴기에 한계가 있었다. 이런 상황에서 지난 10월 16일 김승수 의원이 섬 관광을 전담하는 법적 근거를 담은 '섬관광 진흥법' 제정안을 대표발의했다.

-구체적으로 어떤 내용이 담겼나

▲정부가 5년마다 섬 관광의 큰 그림을 그려 해마다 실행 계획을 짜도록 하고 있고, 관광 자원이 잠재된 곳을 별도 구역으로 지정해 예산과 행정을 집중하고 개발 절차 부담을 덜어 주는 길도 열어줬다. 또한 섬 지역별 특색을 반영해 편의시설 보강 및 자연환경 보전의 공존과 상생, 섬으로 향하는 발걸음을 늘릴 방안까지 마련한다는 점에서 큰 의미가 있다고 생각한다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.11 dream@newspim.com

-섬 지역 개발이 무리하게 추진될 경우 부작용을 우려하는 시각도 있는데

▲개발에만 몰두해 섬 주민의 삶의 터전이 훼손되는 등 관광 활성화에 불만이 생기지 않도록 주민의 편익도 함께 고려할 필요가 있다. 이를 위해 관광으로 생긴 수익이 섬 안에서 고르게 돌아가도록 뒷받침하고, 섬에 뿌리내리려는 젊은이의 창업과 관광 업체의 성장을 돕는 근거가 마련됐다. 또한 해상교통을 확충하고 섬을 방문하려는 국민의 운임 부담을 덜어 주는 방안도 함께 담겼다.

-섬 관광이 활성화되려면 여객선의 편리성도 중요한데

▲그렇다. 조합이 특히 중요하게 보는 부분은 해상교통 접근성 개선과 주민·지역사회와의 상생이다. 섬 관광이 활성화되려면 관광자원 개발뿐 아니라 여객선 이용 편의와 운임 부담을 함께 살펴야 한다. 동시에 관광객 증가가 주민 생활이나 자연환경에 부담을 주지 않도록 지역별 여건에 맞는 관리가 필요하다. 해운조합은 입법 논의 과정에서 해상교통과 연안해운 현장의 의견을 전달하고, 법 제정 이후에도 관련 정책이 실효성 있게 추진될 수 있도록 협력할 계획이다.

-내항선원의 고령화와 인력 수급난이 갈수록 심각해지고 있는데

▲해운조합은 선원 고령화와 인력난을 내항해운의 지속 가능성이 걸린 문제로 보고 있다. 2025년 기준 내항선원의 59.4%가 60세 이상으로, 2015년(50.9%)보다 8.5%p 높아졌다. 뿐만 아니라 2030년에는 내항상선 초급 해기사가 1598명 부족할 것으로 전망되어, 인력난도 한층 심해질 것으로 우려된다.

-정부와 해운조합은 어떤 대책을 마련하고 있나

▲우선 청년 선원이 내항선에 오래 근무하도록 '승선장려금'을 도입하고자 한다. 내항상선에 새로 취업한 청년 선원이 업계에 적응하는 3년 동안 연차별로 장려금을 지급해 청년 선원의 내항해운 업계 초기 정착을 지원하는 사업이다. 청년 선원이 내항선에 오래 근무하도록 도와 선원 고령화를 완화하고, 지방 도시에 흩어져 있는 내항해운의 인력 기반을 유지하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

-'비상관리형 공동예비원제' 도입도 추진되고 있는데 어떤 내용인가

▲소규모 선사가 많아 질병, 출산, 경조사 등으로 선원이 하선해야 할 때 대체 인력을 구하기 어렵다. 그래서 개별 선사가 아니라 업계가 함께 예비원 인력풀을 두고, 긴급 상황이 생기면 선사와 연결하는 제도를 추진하고자 한다. 먼저 일부 선종을 대상으로 시범운영을 추진하고, 결과를 점검해 단계적으로 확대할 방침이다. 선원단체를 비롯한 업계, 정부, 국회 등 관계기관과 긴밀히 협의하며 선원 수급 안정을 위한 방안을 지속적으로 추진할 계획이다.

이채익 한국해운조합 이사장 [사진=해운조합] 2026.11.11 dream@newspim.com

-지난해 해운조합의 주요 과제였던 '경인권 선원 법정교육 훈련장' 건립 예산을 확보했는데 올해 어떻게 진행되고 있나

▲네. 그동안 중부권에는 훈련시설이 없어 선원들이 부산이나 목포까지 이동해 교육을 받아야 했고, 이 때문에 시간과 비용 부담이 컸으며 제때 교육을 받기 어려운 경우도 많았다. 이에 지난해 타당성조사 연구용역 예산 2억원이 반영됐다. 올해 영종도 부지 신청을 마치고 8월에 '입지 및 타당성 조사와 기본계획 수립 용역'이 완료됐다. 중부권 선원들의 교육 환경 개선과 해상 안전 확보를 위한 훈련장 건립 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 많은 관심을 부탁드린다.

-이사장님 취임 후 안전관리실 신설 등 안전관리를 적극 강화했는데 성과는

▲안전은 국가적으로도 타협할 수 없는 최우선 가치다. 조합은 안전운영실 신설을 필두로 '사후 보상'을 넘어 '사전 예방' 중심의 관리체계 구축과 현장 지원에 역량을 집중하고 있다. 해양사고 및 여객터미널에서 발생할 수 있는 사고에 신속히 대응하기 위해 해양사고 및 여객터미널의 각종 매뉴얼을 통해 안전대책본부 안전상황실 중심의 대응체계를 운영 중이며, 앞으로도 사고 대응역량을 지속적으로 발전시켜 나가겠다. 또한 24개 여객터미널 대상 대국민 안전 캠페인과 월별 선원 맞춤형 교육영상·예방자료를 배포했고, 내년에는 외국인 선원용 다국어 영상 및 QR 안내물을 확충하고 SNS 채널을 통한 실시간 안전정보 전달력을 높일 방침이다.

-올해 해운조합이 '해운안전대상'을 신설했는데, 어떤 취지인가

▲해양사고를 실질적으로 줄이고, 현장 중심의 자율적인 안전문화를 우리 해운업계 전반에 뿌리내리기 위한 것이다. 그동안 공제가입액이나 단순 손해율 등 숫자에 머물렀던 '안전관리 우수선박 포상'에서 한 걸음 더 나아가, 올해부터는 현장의 능동적인 '사고 예방 활동'과 '실천 노력'을 가장 높이 평가하는 제도로 개편했다.

-구체적으로 어떻게 진행되나

▲이번 공모는 11월 중 접수를 진행해 해운안전 우수기업상 6개사, 해운안전 공로상 9명 등 현장의 땀방울과 헌신을 기리는 15건의 주인공을 찾아 약 2000만원 규모의 상금과 함께 12월 말 시상할 예정이다. 발굴된 현장의 소중한 경험과 안전 노하우를 한데 모아 우수사례집과 교육자료로 제작해 공유할 계획이다.

-AI 시대를 맞아 해운업계도 디지털 전환의 중요성이 커지고 있는데

▲우리 조합은 급변하는 디지털 환경에 대응하고 업무 생산성을 높이기 위해 AI를 활용한 업무 혁신을 적극 추진하고 있다. 특히 단순한 AI 기술 도입을 넘어, 임직원들이 실제 업무에서 AI를 활용할 수 있는 환경을 조성하는 데 중점을 두고 있다. 이를 위해 올해부터 전 임직원을 대상으로 활용성 및 보안성을 검토해 AI 모델을 다양하게 사용할 수 있는 'AI업무비서'를 도입하고 자료 조사, 문서 작성, 정보 검색, 업무자료 분석 등 다양한 분야에 활용하고 있다.

-마지막으로 해운업계에 전하고 싶은 말이 있다면

▲해운은 대한민국 경제 발전의 핵심 원동력이자 전체 수출 물동량의 99.7%를 책임지는 국가 기간산업이다. 연안해운이 직면한 현안을 해결하고 새로운 도약을 이루기 위해서는 정부, 업계, 그리고 언론의 긴밀한 공조와 협력이 그 어느 때보다 절실하다. 해운조합은 연안여객선 공공성 강화, 선원 수급난 해소, 경영 부담 완화를 최우선 목표로 삼고 흔들림 없이 추진해 나갈 계획이다.

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