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공정위, 국고채 입찰담합 15개 금융사에 과징금 1조6266억

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AI 핵심 요약

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  • 공정위가 11일 국고채 입찰 담합 금융사 15곳을 제재했다
  • 이들은 150건 입찰에서 금리·물량을 사전 합의하거나 정보를 교환했다
  • 공정위는 과징금 1조6266억원을 부과하고 7곳을 고발하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3년 6개월간 150건 금리정보 공유·합의…145건은 투찰금리 사전 조율
KB증권 3322억 최다…미래에셋·NH투자 등 7개사 중수청 고발

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 공정거래위원회가 국고채 경쟁입찰에서 투찰금리와 물량을 사전에 합의하거나 정보를 교환한 은행·증권사 15곳에 총 1조6266억원의 과징금을 부과하고, 일부 금융사는 고발하기로 결정했다.

공정위는 2020년 1월부터 2023년 6월까지 총 150건의 국고채 경쟁입찰에서 담합한 국고채전문딜러(PD) 15개사에 시정명령과 과징금 총 1조6265억7500만원을 부과하기로 결정했다고 11일 밝혔다.

제재 대상은 교보증권과 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 한국투자증권 등 증권사 10곳과 국민은행, 농협은행, 기업은행, 하나은행, 산업은행 등 은행 5곳이며, 이 중 7개사는 중대범죄수사청(중수청)에 고발하기로 했다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.11.11 hyun9@newspim.com

◆ 낙찰금리 인위적 상승 판단…구체적 국고 손실액은 미공개

공정위 조사 결과 15개 금융사는 총 150건의 국고채 입찰에서 경쟁사와 금리 정보를 교환하거나 금리·물량을 사전에 합의했다. 이 가운데 145건에서는 단순한 정보교환을 넘어 특정 투찰금리에 대한 합의가 이뤄졌고, 1건에서는 투찰물량도 합의했다.

이들은 입찰 마감 직전인 1~2분 전까지 전화통화와 메신저 등을 이용해 정보를 주고받았다. 국고채 입찰에서 낙찰 가능성이 있는 금리인 '받자금리'와 인수실적 인정을 기대하고 투찰하는 '골대금리' 등을 공유하는 방식이었다.

담합은 일상적인 업무 관행처럼 이뤄졌다. 한 금융사 직원의 인수인계서에는 오전 9~10시 수수료와 기관별 물량을 확인하고, 오전 10시부터 10시40분까지 골대금리를 공유한 뒤 오전 10시40~55분 최종 응찰금리를 텔레그램으로 주고받는다는 내용이 담겼다.

실제 직원 간 대화에서는 '나도 받자를 세게쓰진않을겨', '맞춰쓸라고'라는 메시지에 상대방이 '나도맞출게'라고 답하는 사례가 확인됐다. 해당 금융사들은 이후 3.550% 수준으로 투찰금리를 합의하고 실행했다. 다른 사례에서는 전화통화 시작 후 불과 5초 만에 투찰금리 3.70%에 대한 합의가 이뤄지기도 했다.

공정위는 이 같은 행위가 국고채 입찰시장의 경쟁을 제한하고 낙찰금리의 인위적인 상승을 초래했다고 판단했다. 국고채는 정부가 재정에 필요한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권인 만큼 낙찰금리가 높아지면 정부의 자금조달 비용도 커질 수 있다는 이유에서다.

일부 금융사의 투찰 내역을 분석한 결과 담합 기간 같은 금리로 투찰한 비율은 46.7%로, 비담합 기간의 8.5%보다 높았다. 담합 기간 중 전화통화가 있었던 입찰에서는 동일 금리 투찰 비율이 55.6%로, 통화하지 않은 경우의 18.2%를 크게 웃돌았다.

다만 공정위는 담합으로 인해 낙찰금리가 구체적으로 얼마나 상승했는지, 이에 따른 국고 손실액은 얼마인지 공개하지 않았다. 심사관이 계량분석을 통해 경쟁제한 효과를 제시했고 위원회도 상당한 영향이 있었을 개연성을 인정했지만, 산출된 수치의 정확성에는 한계가 있다고 판단했다.

공정위 관계자는 이날 브리핑에서 "위원회에서는 그 수치가 100% 정확하다고는 볼 수 없다"고 설명했다. 개별 입찰 시점마다 시장금리가 변동하는 등 여러 요인이 있어 담합에 따른 금리 상승폭을 정확하게 특정하기는 어렵다는 취지다.

브리핑에서는 일부 국고채가 당시 시장금리보다 낮은 금리에 낙찰된 사례도 있다는 지적이 나왔다. 이에 대해 공정위는 담합이 없었다면 낙찰금리가 실제보다 더 낮게 형성됐을 수 있다는 심사관의 분석을 고려했다고 설명했다.

다만 이러한 분석이 개별 입찰에서 발생한 금리 상승폭이나 국고 손실액을 정확하게 산출한 결과로 확정된 것은 아니라는 입장이다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.11.11 hyun9@newspim.com

◆ 낙찰계약금액 기준 과징금 산정…30% 일괄 감경

이번 사건에서는 과징금 산정 기준을 놓고도 금융사들과 공정위 간 이견이 있었다.

공정위는 국고채 입찰을 구매담합으로 판단하고, 낙찰계약금액을 기준으로 관련매출액을 산정했다. 공정위가 밝힌 관련매출액은 약 54조원이며 과징금 부과기준율은 4.5%다.

반면 금융사들은 금융업의 특성을 고려해 영업수익을 기준으로 과징금을 산정해야 한다고 주장했다. 국고채 인수금액 전체를 관련매출액으로 볼 경우 실제 영업활동에서 얻는 수익과 차이가 크다는 취지다.

하지만 공정위는 금융업에 적용되는 일반적인 매출액 산정 규정보다 입찰담합에 관한 특례 규정을 적용하는 것이 타당하다고 판단했다. 국고채 입찰이 채권을 인수하는 구매담합에 해당하는 만큼 낙찰계약금액을 적용해야 한다는 설명이다.

다만 공정위도 국고채 인수금액이 금융사들의 실제 부당이득과 동일한 것은 아니라는 점 등을 고려해 과징금을 30% 일괄 감경했다. 국고채전문딜러의 인수 의무와 실적 인정 방식 등 시장의 구조적 특수성도 감경 과정에 반영됐다.

공정위 관계자는 과징금 산정 방식에 대해 "소송으로 가게 되면 치열하게 다퉈질 것 같다"고 설명했다. 금융업의 영업수익과 입찰계약금액 중 어느 기준을 적용해야 하는지를 놓고 향후 법적 다툼이 발생할 가능성도 인정한 것이다.

재정경제부 역시 심의 과정에 참고인으로 참석해 대규모 과징금이 국고채 발행시장에 미칠 영향 등을 고려해 달라는 의견을 전달했으며, 공정위는 금융사들의 재무 상황과 시장에 미칠 영향 등을 종합적으로 고려해 최종 제재 수준을 결정했다고 설명했다.

업체별 과징금은 KB증권이 3321억7800만원으로 가장 많았다. 이어 NH투자증권 2427억8500만원, 미래에셋증권 2148억3000만원, 신한투자증권 1473억600만원, 기업은행 1358억4500만원 순이었다.

공정위는 이 가운데 행위 기간이 길고 담합에 가담한 입찰 건수가 많은 미래에셋증권, NH투자증권, 기업은행, KB증권, 키움증권, 산업은행, 한국투자증권 등 7개사를 중수청에 고발하기로 했다. 15개사에는 법 위반행위 금지와 교육 실시, 담합 가담자에 대한 징계규정 신설 등의 시정명령도 내렸다.

 

정부세종청사 공정거래위원회 모습. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 실적 인정용 '골대금리'도 쟁점…PD 제도 개선 논의는 아직

이번 담합의 배경으로는 국고채전문딜러의 특수한 입찰 구조도 거론됐다.

PD는 정부가 지정하는 금융기관으로, 국고채 입찰에서 일정 물량을 인수하고 유통시장을 조성하는 의무를 부담한다. 대신 국고채 추가 매입이 가능한 비경쟁인수 권한과 금융지원 등 혜택을 받는다.

특히 PD는 실제 채권을 인수하지 않더라도 낙찰금리에서 일정 범위 내로 투찰한 물량 일부를 인수실적으로 인정받을 수 있다. 실제 낙찰 가능성이 높은 받자금리 외에 실적인정을 목적으로 하는 골대금리로도 투찰하는 이유다.

이 같은 구조에서는 경쟁사가 어느 수준의 금리로 입찰할지 파악하는 것이 자신의 투찰금리와 인수물량을 결정하는 데 영향을 미칠 수 있다. 실제 심의 과정에서도 금융사들은 국고채 시장의 특수성과 실적인정제도의 구조를 주요 소명 사유로 제시했다.

공정위는 이러한 제도적 특수성을 제재 수준에 반영하면서도 경쟁사 간 투찰금리 합의가 정당화될 수는 없다고 판단했다.

공정위 관계자는 "독자적으로 내가 어느 선에 설지는 기업이 알아서 결정해야 될 문제"라며, PD 제도의 특성을 이유로 경쟁사 간 투찰금리나 물량을 합의할 수는 없다는 점을 강조했다.

hyun9@newspim.com

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美연준 내달 '빅스텝' 가능성...물가는? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국의 10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서, 연방준비제도(Fed)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(%p) 올릴 수 있다는 관측에 불이 붙었다. 근원물가가 연준 핵심 인사가 '빅스텝(0.5%포인트 인상)'의 기준으로 제시한 수준을 넘어선 데다, 물가 상승세가 경제 전반으로 번지는 조짐까지 보였기 때문이다. 10일(현지시간) 미 노동부 노동통계국(BLS)에 따르면 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올랐다. 에너지 물가가 진정되며 9월 0.6%보다는 상승폭이 줄었지만, 로이터가 집계한 전문가 전망치(0.3%)는 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원(core) CPI는 9월에 이어 두 달 연속 0.3% 올라, 역시 예상치(0.2%)를 넘어섰다. 지난해 미 연방정부 셧다운으로 2025년 10월 물가 자료가 수집되지 못해, 이번엔 전년 대비 상승률은 공개되지 않았다. 앞서 9월 연간 소비자물가 상승률은 3.7%로, 연준 목표치 2%를 크게 웃돌았다. 지난해 트럼프 행정부가 시행한 수입 관세에 더해, 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 유가를 밀어 올리며 생활비를 끌어올리고 있다. 이날 시장이 더 크게 반응한 것은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언 때문이다. 간밤 런던에서 열린 킹스비즈니스스쿨·머니매크로금융학회 주최 콘퍼런스에서 월러 이사는 "물가가 우리 목표에서 멀어지기 시작하는 것처럼 보인다"며 "가까워지는 게 아니다"고 지적했다. 그러면서 "그렇다면 통화정책을 더 공격적으로 해야 한다"며 "9월 대비 근원 소비자물가가 0.3% 이상 오르면 더 강한 정책 대응이 필요할 수 있다"고 판단했다. 그럴 경우 12월 회의에서 0.5%p 인상을 고려해야 한다고도 강조했다. 연준의 다음 회의는 내달 8~9일이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사.[사진=블룸버그통신] 2021.10.21 mj72284@newspim.com 월러 이사는 더 작은 폭의 인상에 그치는 것은 위험하다고 봤다. 그는 "물가가 너무 높고 전방위로 확산하는 상황에서, 작은 인상에 머무르면 인플레이션을 잡겠다는 연준의 신뢰가 손상될 수 있다"고 말했다. 0.25%p 인상이 사실상 확실시된 가운데, 10월 근원물가가 월러 이사의 '0.3%' 기준을 충족하자 더 큰 폭의 인상에 대한 베팅이 빠르게 쌓였다. CPI 지표와 월러 이사의 발언은 미 국채 시장에 강한 매도세를 불러왔다. 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 13bp(1bp=0.01%p) 급등한 4.68%, 벤치마크인 10년물 금리는 7.6bp 오른 4.94%를 기록했다. 2년물 금리는 2025년 4월 초 이후 최대폭으로 올랐다. 국채 금리와 가격은 반대로 움직인다. 전문가들은 12월 인상은 기정사실이 됐고, 이제 폭이 관건이라고 본다. 에드워드존스의 제임스 매캔 선임 이코노미스트는 "또 한 번 예상을 웃돈 물가로 근원 인플레이션이 다시 가속하는 조짐을 보여 기저 물가 압력이 다시 쌓이고 있다는 우려를 키운다"며 "대부분의 시장 참가자가 12월 0.25%p 인상을 예상해왔는데, 이번 지표로 그것이 최소한의 조치로 굳어졌다. 이제 더 큰 논쟁은 연준이 0.5%p로 더 공격적으로 움직여야 하느냐다"라고 말했다. 스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석시장이코노미스트는 "월러 이사가 사실상 12월 0.5%p 인상의 문을 열어뒀다"며 "이 수치는 인플레이션이 여전히 문제라는 것을 시사해 금리는 더 오를 가능성이 크다"고 짚었다. 다만 그는 "(도널드) 트럼프 대통령이 전쟁이 곧 끝날 것이고 추가 공습도 없을 것임을 분명히 하고 있어, 유가가 현 수준을 유지하면 30~40일 안에 물가가 낮아지기 시작할 수 있다"고 판단했다. 반면 테미스트레이딩의 조 살루치 파트너는 0.5%p 인상에는 선을 그었다. 그는 "예상보다 뜨거워 일부가 멈칫하게 만들었고, 한 연준 이사는 물가가 높으면 연말까지 0.5%포인트 인상을 할 수 있다고 시사했다"면서도 "지금으로선 그건 과하고, 0.25%p 인상이 유력해 보인다"고 설명했다. 그러면서 "물가와 금리가 높게 유지되면 차입에 의존하는 기업들의 실적을 압박해 결국 주가에 반영될 것"이라고 내다봤다. 한편 애넥스자산운용의 브라이언 제이컵슨 수석경제전략가는 이번 물가의 새로운 동인으로 인공지능(AI)을 지목했다. 그는 "헤드라인 물가만 높은 게 아니라 유가 충격이 근원물가에까지 스며들었다"며 "연준의 새로운 걱정거리는 유가가 아니라 배관공과 전기기사를 고용하는 비용"이라고 말했다. AI 데이터센터 건설 붐이 숙련 인력 수요를 밀어 올려 물가를 자극한다는 얘기다. 이날 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재와 미셸 보먼 연준 감독담당 부의장의 발언도 예정돼 있어, 시장은 추가 매파 신호 여부를 주시하고 있다.   mj72284@newspim.com 2026-11-11 02:41

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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