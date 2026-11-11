삼성전자, 동반성장지수 15년 연속 '최우수'…국내 유일

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 11일 동반성장지수 평가에서 15년 연속 최우수 등급을 받았다
- 상생펀드와 특허 개방으로 협력회사 기술개발과 자금 지원을 확대했다
- 스마트공장 구축과 교육·채용 지원으로 중소기업 상생 범위를 넓혔다
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상생펀드 1.4조원 조성…올해부터 제조 AI 도입도 지원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 동반성장지수 평가에서 15년 연속 최우수 등급을 받았다. 2011년 평가 도입 이후 한 해도 빠짐없이 최고 등급을 유지한 기업은 삼성전자가 유일하다. 협력회사의 기술개발과 자금 조달, 인력 양성을 지원하는 한편 거래 관계가 없는 중소기업까지 스마트공장 구축을 지원하며 상생협력 범위를 넓힌 결과다.
삼성전자는 11일 동반성장위원회가 발표한 2026년도 동반성장지수 평가에서 최우수 등급을 획득했다고 밝혔다. 이번 평가는 지난해 실적을 기준으로 진행됐다. 동반성장지수는 대기업과 중소기업의 상생협력 수준을 평가하는 지표로 최우수·우수·보통·미흡·매우 미흡 등 5개 등급으로 나뉜다.
삼성전자는 협력회사의 기술 경쟁력 강화를 위해 금융과 연구개발 지원을 이어오고 있다. 2010년 조성한 1조4000억원 규모의 상생펀드로 기술개발과 설비투자 자금을 저금리로 대출하고 있으며, 2024년에는 5대 금융지주와 8000억원 규모의 ESG 펀드를 조성했다. 중소·중견 협력회사에 필요한 시설·기술개발 자금을 무이자로 지원하기 위한 것이다. 삼성전자가 보유한 특허도 거래 관계가 없는 중소기업에 개방해 현재까지 2500여건을 무상 양도했다.
인력 양성과 채용 지원도 확대하고 있다. 2013년부터 운영한 상생협력아카데미를 통해 협력회사 임직원 약 27만명이 제조·품질·구매 등 직무교육을 받았다. 협력회사 채용박람회와 온라인 채용관 등을 통해 약 9800명의 채용도 지원했다.
중소기업의 제조 경쟁력 강화에도 힘쓰고 있다. 삼성전자는 2015년부터 스마트공장 구축 사업을 시작해 현재까지 전국 3600여곳의 중소기업을 지원했다. 제조 전문가 160여명이 현장에 상주하며 생산 시스템 구축부터 공정 개선, 인력 양성까지 돕고 있다. 올해는 '스마트공장 4.0' 사업을 통해 제조 인공지능(AI) 솔루션 도입까지 지원 범위를 확대했다.
삼성전자는 앞으로도 '상생추구·정도경영'을 핵심가치로 삼아 1~3차 협력회사는 물론 거래 관계가 없는 중소기업까지 지원을 이어갈 방침이다.
mkyo@newspim.com