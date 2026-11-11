은행 가계대출 1200조원 첫 돌파…주식 투자에 기타대출 반등

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10월 가계대출 5조원 증가, 9월보다 증가폭 4.5조원 확대

기타대출 1.7조원 증가 전환, 주담대도 3.3조원 늘어

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 은행권 가계대출 잔액이 처음으로 1200조원을 넘어섰다. 주택담보대출 증가세가 이어진 가운데 주식 투자자금 수요 등의 영향으로 기타대출도 증가로 돌아서면서 가계대출 증가폭이 확대됐다.

한국은행이 11일 발표한 '2026년 10월 금융시장 동향'에 따르면 10월 은행 가계대출은 전월보다 5조원 늘어난 1203조9000억원으로 집계됐다. 증가폭은 8월 3조5000억원에서 9월 5000억원으로 줄었다가 다시 확대됐다. 지난해 같은 달(3조5000억원)보다도 많았다.

가계대출 잔액이 1200조원을 넘어선 것은 한은의 관련 속보치 집계 이후 처음이다. 올해 1~10월 누적 증가액은 30조2000억원이다.

[자료=한국은행]

주택담보대출은 전월(2조9000억원)보다 많은 3조3000억원 증가했다. 전세거래 둔화로 전세자금대출이 8000억원 감소했지만 중도금·이주비 등 집단대출 취급이 늘어난 영향이다. 개별 주담대는 전월과 비슷한 수준을 유지했다는 게 한은의 설명이다.

기타대출은 전월 2조3000억원 감소에서 1조7000억원 증가로 전환했다. 9월 분기 말 부실채권 매·상각과 명절 상여금 유입 등에 따른 기저효과에 개인의 주식 순매수 전환이 겹쳤다.

이승엽 한국은행 금융시장국 시장총괄팀 차장은 "9월에는 코스피 기준 개인의 주식 순매도가 약 12조4000억원이었는데 10월 들어 다시 순매수로 돌아섰다"며 "개인의 주식 순매수가 신용대출에 영향을 미치지 않았나 보고 있다"고 말했다.

기업대출은 전월(10조7000억원)에 이어 10조2000억원 늘어 두 달 연속 10조원대 증가폭을 기록했다. 10월 말 잔액은 1451조8000억원이다.

중소기업대출은 은행들의 대출 확대 기조와 부가가치세 납부 수요 등으로 증가폭이 3조2000억원에서 6조2000억원으로 확대됐다. 개인사업자대출도 8000억원 증가로 전환했다.

대기업대출은 전월(7조5000억원)보다 적은 4조원 증가했다. 은행들의 대출영업 강화와 기업들의 회사채 상환자금 수요 등이 영향을 미쳤다.

이 차장은 "정부의 생산적 금융 정책 추진과 맞물려 은행들이 기업대출을 확대하고 대출영업을 강화하는 모습이 나타나고 있다"며 "시장금리가 전반적으로 올라가는 가운데 기업들도 자금조달 부담을 고려해 대출이 상대적으로 부담이 적다고 판단하는 것 같다"고 설명했다.

직접금융에서는 회사채가 1조7000억원 순상환되며 전월에 이어 순상환을 지속했다. 기업들이 은행대출 등 대체 자금조달 수단을 활용한 영향이다. 기업어음(CP)·단기사채는 소폭 순발행됐으며 주식 발행 규모는 일부 대기업의 유상증자 등으로 확대됐다.

국고채 금리는 안전자산 선호 강화와 주요국 국채금리 하락 등의 영향으로 큰 폭 하락했다. 3년물 금리는 9월 말 4.01%에서 10월 말 3.72%로, 10년물은 4.41%에서 4.01%로 낮아졌다.

코스피는 인공지능(AI) 투자 둔화와 반도체 경쟁 심화 우려 등에 9월 말 6838에서 10월 말 5731로 하락했다.

은행 수신은 전월 29조1000억원에서 30조4000억원 증가로 확대됐다. 정기예금은 은행들의 예금 유치 노력과 가계자금 유입 등으로 24조1000억원 늘어난 반면 수시입출식예금은 법인자금 유출 등으로 15조5000억원 감소했다. 은행채는 15조4000억원 증가했다.

자산운용사 수신은 분기 말 유출됐던 법인자금 재유치와 국고 여유자금 유입 등으로 머니마켓펀드(MMF)를 중심으로 증가 전환했다. 반면 주식형펀드는 주가 하락의 영향으로 감소했다.

향후 가계대출 흐름에 대해서는 주택 거래량 감소와 일부 지역의 가격 상승세가 엇갈리고 있어 불확실성이 남아 있다.

이 차장은 "매매 거래량이 조금씩 줄어들고 있지만 서울 외곽 지역과 경기 주요 지역에서는 상승세가 이어지고 있다"며 "여러 변수가 엇갈리는 모습이 있어 가계대출이 앞으로 어떻게 흘러갈지 말씀드리기는 어렵다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com