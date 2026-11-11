연준 과잉 긴축, 내년 美 증시 최대 복병 부상

두타 "연준, 물가 억제 능력 과신…시장도 긴축 강도 과소평가"

물가 확산에 추가 인상 압박…AI 투자 수익성 악화도 증시 위험

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 과도한 긴축이 2027년 미국 증시의 최대 위험 요인으로 부상할 수 있다는 경고가 나왔다. 인공지능(AI) 투자 열풍의 지속 가능성을 둘러싼 우려가 이어지는 가운데, 물가를 잡기 위한 연준의 공격적인 금리 인상이 경제와 주식시장에 새로운 부담을 줄 수 있다는 분석이다.

르네상스 매크로 리서치의 수석 이코노미스트 닐 두타는 10일(현지시간) 마켓워치와의 인터뷰에서 "과도한 긴축은 분명히 큰 위험"이라며 "실업률이 하락하고 노동시장이 견조해지는 반면 인플레이션은 연준의 목표치에서 점점 더 멀어지는 국면에 들어섰다"고 말했다.

두타의 경고는 10월 미국 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 웃돈 가운데 연준 주요 인사들이 추가 금리 인상 필요성을 잇달아 제기한 시점에 나왔다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 런던에서 열린 연설에서 10월 근원 CPI 상승률이 약 0.3% 또는 그 이상이라면 12월 회의에서 기준금리 50bp(1bp=0.01%포인트) 인상을 검토해야 한다고 밝혔다.

실제 발표된 10월 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 포함한 전체 CPI는 0.4% 올라 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았지만, 9월 상승률 0.6%보다는 둔화했다.

두타는 고객 보고서에서 10월 물가 지표가 임대주택 비용의 재가속 가능성을 시사했다고 지적했다. 중간선거 이후 원유 가격은 내렸지만 경유 등 정제유 가격은 여전히 높은 수준이다.

미셸 보먼 연준 이사도 물가 압력이 광범위하게 확산할 조짐을 보이고 있다며 추가 금리 인상 가능성을 시사했다. 그는 이날 워싱턴에서 열린 외교협회(CFR) 연설에서 "인플레이션 압력이 예상보다 오래 지속되고 있으며 최근에는 확산되는 조짐도 나타났다"고 말했다.

보먼 이사는 노동시장 여건이 오히려 견조해지고 있다는 점도 지적했다. 그는 "이는 인플레이션을 2%에 더 가깝게 낮추기 위해 아직 해야 할 일이 남아 있음을 보여준다"고 강조했다. 보먼 이사는 특히 AI 산업의 대규모 인프라 투자에 따른 비용 상승이 물가를 자극할 수 있다고 봤다.

그는 연준이 선호하는 물가지표인 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수 상승률이 에너지 가격과 AI 인프라 구축에 따른 상품·서비스 가격 상승 영향으로 9월 3.1%에서 10월 3.3%로 높아졌을 것으로 추정했다.

관세와 에너지 비용이 물가에 미치는 직접적인 영향은 통화정책만으로 상쇄하기 어렵지만, 그 여파가 다른 상품과 서비스 가격으로 번지는 2차 효과를 억제하는 데는 통화정책이 중요한 역할을 한다는 설명이다.

중동 지역의 지정학적 긴장이 장기화하면 에너지 가격이 높은 수준을 유지하고, 소비자 가격으로의 전가를 통해 근원 물가까지 끌어올릴 수 있다는 우려도 제기했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 앞 월스트리트 표지판 [사진=블룸버그]

◆ 추가 금리 인상 압박…AI 투자 수익성도 변수

연준 내부에서는 추가 금리 인상 필요성을 강조하는 목소리가 이어지고 있다.

로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재는 이날 기준금리를 최소 두 차례 더 25bp씩 인상해야 한다고 주장했다. 다만 올가을보다 올겨울에 더 빠른 속도로 금리를 올리는 것도 가능하다면서, 두 차례 인상 이후에는 일단 멈춰 물가와 경제 상황을 평가할 필요가 있다고 밝혔다.

로건 총재는 댈러스 연은의 추정치를 인용해 현재 연방기금금리가 이른바 중립금리보다 25bp 낮은 수준이라고 설명했다. 중립금리는 경제성장을 촉진하거나 억제하지 않는 금리 수준을 뜻하는데, 이는 현재 통화정책이 경제성장을 제약하기보다는 오히려 뒷받침하고 있음을 시사한다는 것이다.

다만 시장은 12월 회의에서 50bp 인상보다는 통상적인 25bp 인상 가능성에 무게를 두고 있다. 투자자들은 12월 기준금리 25bp 인상 가능성을 약 90%, 50bp 인상 가능성을 약 9%로 반영하고 있다. 월러 이사의 50bp 인상 발언은 물가 지표가 일정 수준 이상으로 높게 나올 경우를 전제로 한 조건부 제안이다.

채권시장에서는 이미 긴축 우려가 반영되는 모습이다. 다우존스 마켓데이터에 따르면 이날 미국 2년 만기 국채 수익률은 18bp 급등한 4.748%를 기록했다. 이는 2025년 4월 9일 이후 하루 최대 상승 폭을 기록할 가능성이 있는 수준이다. 단기 국채 금리의 급등은 투자자들이 연준의 향후 금리 경로를 더 매파적으로 전망하고 있음을 보여준다.

금리 인상 우려와 별개로 AI 투자 수익성에 대한 불확실성도 증시의 잠재적 위험으로 지목된다. 보먼 이사는 AI 관련 투자가 기대만큼의 수익을 내지 못하고 비용만 급증할 경우 관련 기업의 주가가 급격히 조정될 수 있다고 경고했다.

특히 AI 기업의 매출이 급증하는 투자 비용을 따라가지 못하고, 규제 강화를 요구하는 여론까지 커지면 주가 급락과 자금조달 비용 상승, 신용 접근성 악화가 동시에 나타날 수 있다는 분석이다. 이 경우 AI 인프라 투자가 둔화하고 경제성장과 물가 모두에 하방 압력이 가해질 수 있다고 보먼 이사는 설명했다.

그는 주가 하락이 소비자 지출의 회복력을 약화시킬 수 있다는 점도 우려했다.

두타는 연준이 인플레이션을 억제할 능력을 지나치게 낙관하는 반면, 시장은 물가 안정을 위해 필요한 긴축 강도를 과소평가하고 있다고 지적했다. 그는 지난해 단행된 총 75bp 규모의 이른바 '보험성 금리 인하'를 되돌리는 것만으로도 현재로서는 최소한의 조치라고 주장했다.

kwonjiun@newspim.com