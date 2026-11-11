英 주둔 나토 사령부 美 고위 군인, '러시아 스파이' 혐의 전격 체포

AI 핵심 요약beta
- 10일 영국 글로스터에서 나토 ARRC 소속 미군 고위 군인이 러시아 간첩 혐의로 체포됐다.
- 영국 경찰은 국가안보법 위반 혐의로 해당 군인을 수사 중이며 영미 당국이 공조했다.
- 이번 사건은 유럽 내 러시아발 하이브리드 도발과 사이버 공작이 격화하는 가운데 발생했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 영국에 주둔 중인 북대서양조약기구(NATO·나토) 연합신속대응군(ARRC) 사령부 소속 미군 고위 군인이 러시아를 위해 간첩 활동을 한 혐의로 체포됐다고 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 41세인 해당 미군은 영국 글로스터 인근에서 전격 체포됐다. 체포가 이뤄진 글로스터는 나토 ARRC 본부가 위치한 곳이다.
비키 에반스 영국 런던경찰청 차장은 "이번 중대한 체포와 수사는 영국과 미국 당국의 긴밀한 협력 결과"라며 "혐의가 매우 심각한 만큼 조사가 활발히 진행 중"이라고 밝혔다.
나토 ARRC는 영국, 미국 및 주요 나토 회원국 군인들로 구성된 핵심 다국적 부대로, 유럽 내 분쟁이나 위기 발생 시 지상군 전반을 총괄 지휘하는 역할을 수행한다. ARRC에 배속된 지휘관들은 수천 명 규모의 여단부터 수만 명에 달하는 군단 전력까지 지휘·통제하는 권한을 갖는다.
캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장은 성명을 통해 "우리의 국가 안보와 동맹국의 안보를 위협하고 서약을 어기는 행위에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응할 것"이라고 강조했다.
영국 경찰은 국가안보법 제1조(민감 정보 취득·유출) 및 제3조(외국 정보기관 공작 지원) 위반 혐의로 해당 군인을 수사 중이며, 대상 국가가 '러시아'임을 명확히 했다.
이번 체포는 유럽 전역에서 러시아발 하이브리드 도발과 사이버 공작이 격화되는 가운데 이뤄졌다. 다만 영국 대테러 당국은 이번 사건이 지난 9월 27일 미 B-1 폭격기가 배치된 RAF 페어포드 공군기지 인근에서 발생한 이란 연계 공작원 체포 사건 등 기존 수사건과는 무관한 별개의 사안이라고 선을 그었다.
wonjc6@newspim.com