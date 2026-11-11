제이투케이바이오, 3분기 영업익 26억원·전년比 108.9%↑

AI 핵심 요약beta
- 제이투케이바이오는 11일 3분기 매출과 영업이익이 58.9%, 108.9% 증가했다고 밝혔다.
- 1~3분기 누적 매출은 403억4000만원, 영업이익은 72억2000만원을 기록했다.
- 인디 브랜드와 PDRN·펩타이드 등 바이오소재 판매 확대가 실적을 이끌었다고 설명했다.
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누적 영업익 72억원…지난해 연간 영업이익의 약 2.5배
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 화장품 바이오 소재 기업 제이투케이바이오는 지난 3분기 연결 기준 매출액 136억1000만원, 영업이익 26억1000만원을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년 대비 각각 58.9%, 108.9% 증가했다.
올해 3분기 영업이익률은 19.2%로 전년 대비 4.6%포인트, 직전 분기 대비 1.9%포인트 상승했다. 지난 1~3분기 누적 매출액은 403억4000만원으로 전년 대비 65.6% 증가했다. 지난해 연간 매출액 329억7000만원을 22.4% 웃도는 규모다.
누적 영업이익은 72억2000만원으로 전년 대비 216.9% 증가했다. 지난해 연간 영업이익 29억2000만원의 약 2.5배 수준이다.
회사는 인디 브랜드를 중심으로 한 매출처 다변화와 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN), 펩타이드 등 화장품 소재 판매 확대가 실적 성장에 영향을 미쳤다고 설명했다.
올해 상반기 주요 고객사 두 곳을 제외한 고객군의 매출은 전년 대비 88% 증가했다. 실제 발주 고객 수도 345개사로 지난해 연간 333개사를 넘어섰다.
회사 측은 국내 화장품 브랜드의 해외 판매 확대가 제조자개발생산(ODM) 업체의 생산 증가로 이어지면서 원료 공급 기회도 확대되고 있다고 설명했다.
고부가가치 바이오소재 판매도 늘었다. 상반기 PDRN과 펩타이드 등 바이오소재 매출은 111억원으로 전년 대비 81% 증가해 지난해 연간 매출 88억원의 약 126%를 기록했다.
제이투케이바이오는 자체 피부임상센터를 통해 원료 효능 평가 자료를 제공하며 고객사의 제품 개발에 참여하고 있다. EGF 펩타이드와 캐비어 PDRN의 브랜드 제품 적용 사례를 확보했으며 1000종 이상의 자체 균주와 미생물 유래 PDRN 11종을 기반으로 고객사별 맞춤형 소재 공급을 확대하고 있다.
제이투케이바이오 관계자는 "고객사와 신제품을 함께 개발해 원료가 채택되면, 후속 제품에도 다른 소재를 제안할 기회가 생긴다"며 "신규 고객사를 확보하는 동시에 기존 고객사에 공급하는 원료 품목도 늘려갈 계획"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com