SK증권이 마련한 새집, 실제 번식 공간으로…13곳서 성과

AI 핵심 요약beta
- SK증권은 11일 인공새집 13곳에서 어린 새의 이소를 확인했다
- 임직원들은 전국에 새집 100개를 설치해 3월부터 8월까지 관찰했다
- 89개 새집에서 989건을 기록했으며 14곳에서 번식 활동이 확인됐다
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박새·곤줄박이 번식 관찰…생태 연구자료 확보
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권은 단국대학교 공간생태연구실과 함께 진행한 '2026 그 둥지가 알고싶다' 프로젝트를 마무리하고, 인공새집 13곳에서 어린 새가 자라 둥지를 떠나는 이소(離巢)를 확인했다고 11일 밝혔다.
이번 프로젝트는 소형 조류의 번식 공간을 마련하고 생태 연구자료를 축적하기 위해 추진한 시민과학(Citizen Science) 활동이다. 시민과학은 일반 시민이 관찰과 자료 수집 등에 참여해 과학 연구에 기여하는 방식이다.
SK증권 임직원들은 단국대학교 공간생태연구실의 안내에 따라 전국에 인공새집 100개를 설치하고, 지난 3월부터 8월까지 조류의 이용 실태와 번식 과정을 관찰했다.
단국대학교 연구진의 분석 결과, 유효 모니터링 대상인 새집 89개에서 총 989건의 관찰 기록이 확보됐다. 이 가운데 조류가 실제 이용한 새집은 15개였으며, 14개에서는 번식 활동이 확인됐다. 주요 이용 종은 박새와 곤줄박이로 나타났다.
SK증권 임직원들은 둥지 형성부터 산란과 부화, 새끼의 성장 과정 등을 관찰해 기록했다. 단국대학교 연구진은 해당 자료를 향후 조류의 인공새집 이용과 번식 양상을 파악하기 위한 기초자료로 활용할 예정이다.
프로젝트 참여자를 대상으로 실시한 사후 설문에서는 응답자의 92.7%가 지역 생물다양성에 대한 관심이 높아졌다고 답했다.
SK증권 관계자는 "자연자본을 금융의 관점에서 이해하려면 생태계와 생물다양성에 대한 이해가 바탕이 되어야 한다"며 "임직원들이 마련한 새집이 실제 번식 공간으로 쓰이고, 관찰 기록이 연구자료로 이어진 경험을 토대로 앞으로도 연구기관과 협력해 생물다양성 보전에 기여하겠다"고 말했다.
한편 SK증권은 금융활동과 자연환경의 상호 연관성을 파악하는 자연자본 공시를 추진하고 있으며, 이번 프로젝트를 통해 임직원이 참여하는 생물다양성 보전 활동도 확대하고 있다.
dconnect@newspim.com