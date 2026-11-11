정청래, 비거주 종부세 14억 완화 반대..."李정부 실거주 우대 지켜져야"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 의원은 11일 비거주 1주택자 종부세 완화에 반대했다
- 정 의원은 실거주 우대 원칙과 정부안 지지를 강조했다
- 당정청이 부동산 정책에서 한목소리를 내야 한다고 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정청래 더불어민주당 의원은 11일 종부세 부담 완화와 관련해 "비거주 1주택자 종부세 완화에 반대하고, 정부안을 지지한다"고 밝혔다.
정 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 '이재명 정부의 실거주 우대정책은 지켜져야 합니다'라는 제목의 글을 올리고 이같이 밝혔다.
정 의원은 "종부세에 대한 실거주와 비거주에 대한 차별성이 없는 정책은 이재명 대통령께서 그토록 강조했던 '실거주 우대 정책'의 철학과도 맞지 않는 부분"이라고 지적했다.
이어 "만약 비거주 주택을 14억으로 높인다면 이는 갭투기를 용인하겠다는 시그널로 오인될 수 있다"고 우려했다.
그는 "직장, 질병 등 부득이한 사유로 거주하지 못한 경우는 예외로 인정하는 보완책도 마련한만큼 정부의 정책일관성은 유지되어야 한다"고 강조했다.
아울러 "당내에서 갑론을박하는 모양새는 도움이 되지 않는다"며 "민감한 부동산 정책은 우왕좌왕 갑론을박이 아니라 당정청이 물밑에서 조율하고 한목소리를 내야 한다"고 촉구했다.
정 의원은 "이럴때일수록 원팀-원보이스가 필요하다"고 덧붙였다.
앞서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 전날(10일) 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "거주 주택을 우대한다는 원칙은 반드시 유지돼야 한다"며 "정부는 거주 중심의 주택시장을 정착시키겠다는 정책 방향을 흔들림 없이 지켜나가겠다"고 적었다.
allpass@newspim.com