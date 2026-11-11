태안 해상서 프리다이빙하던 40대 표류…해경 구조

AI 핵심 요약beta
- 10일 밤 태안 앞바다에서 40대 남성이 너울성 파도에 휩쓸려 표류했다.
- 태안해경은 신고를 받고 출동해 25분 뒤 남성을 구조했다.
- 남성은 건강에 이상 없이 119구급대에 인계됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[태안=뉴스핌] 오영균 기자 = 태안 앞바다에서 프리다이빙을 마치고 육지로 나오던 40대 남성이 너울성 파도에 휩쓸려 표류하다 해경에 구조됐다.
11일 태안해양경찰서에 따르면 전날 오후 11시쯤 태안군 소원면 어은돌항 인근 해상에서 40대 남성 A씨가 파도에 휩쓸려 바다 쪽으로 떠밀려 간다는 신고가 접수됐다.
A씨는 일행과 함께 프리다이빙을 마치고 물 밖으로 나오던 중 갑작스러운 너울성 파도에 휩쓸린 것으로 파악됐다.
신고를 받고 출동한 태안해경 구조대는 오후 11시 25분쯤 현장에 도착해 바다에 입수한 뒤 A씨를 구조했다.
A씨는 모항 연안구조정을 통해 모항항으로 옮겨져 119구급대에 인계됐다. 구조 당시 건강에는 별다른 이상이 없었던 것으로 확인됐다.
태안해경 관계자는 "수상레저활동 전 기상과 해상 상태를 확인하고 너울성 파도가 발생할 경우 무리한 활동을 자제해 달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com