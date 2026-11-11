라이나전성기재단 '바랑재', 5성급 호텔 인증…매출은 사회공헌에

AI 핵심 요약beta
- 라이나전성기재단은 11일 바랑재가 한국전통호텔 5성급을 받았다고 밝혔다.
- 강원 평창 대관령 바랑재는 한옥 휴식과 나눔을 결합한 공간으로 운영됐다.
- 한식 파인다이닝과 미디어아트를 갖추고 서비스 완성도를 높일 계획이다.
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평창 대관령에 위치, 한식 다이닝·미디어아트 공간 갖춰
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명보험은 사회공헌재단인 라이나전성기재단이 운영하는 한국전통호텔 '바랑재'가 한국전통호텔 부문 등급평가에서 5성급을 받았다고 11일 밝혔다.
강원특별자치도 평창군 대관령에 자리한 바랑재는 '비움과 나눔'을 모토로 한옥에서의 휴식이 이웃을 위한 나눔으로 이어지는 공간을 지향한다. 라이나전성기재단이 직접 운영하며 매출액을 사회공헌사업에 사용한다.
해발 약 800m에 자리한 바랑재는 대관령의 자연과 전통 한옥이 어우러진 휴식 공간을 제공한다. 계절마다 달라지는 풍경을 감상할 수 있으며, 한옥의 정취를 살린 객실과 독채 공간에서 여유로운 시간을 보낼 수 있다.
한식 파인다이닝 '예미헌'과 미디어아트 공간도 갖췄다. 한식 코스 요리와 문화예술을 함께 즐기며 숙박과 미식, 문화가 어우러진 경험을 할 수 있다.
바랑재는 이번 5성급 획득을 계기로 전통 한옥의 공간적 가치와 서비스를 바탕으로 휴식과 나눔을 함께 경험할 수 있는 한국적 환대의 공간으로 발전해 나갈 계획이다.
홍봉성 라이나전성기재단 이사장은 "바랑재가 지향하는 '비움과 나눔'은 편안한 휴식을 제공하는 동시에 그 가치를 이웃과 함께 나누는 것"이라며 "이번 5성급 획득을 계기로 서비스의 완성도를 높이고 머무는 경험이 나눔으로 이어지는 바랑재만의 가치를 전해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com