국민의힘 "이용철, 李대통령 공소취소 입장 안 밝혀...후보자 사퇴해야"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 11일 이용철 법무부 장관 후보자에게 자진 사퇴를 촉구했다.
- 국민의힘은 이 후보자가 이재명 대통령 사건 공소취소 입장을 밝히지 않았다고 비판했다.
- 박충권 수석대변인은 이 후보자의 대장동 개발비리 연루 의혹도 제기했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 11일 이용철 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소 가능성에 대해 명확한 입장을 밝히지 않고 있다며 자진 사퇴를 촉구했다.
박충권 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "국민을 기만하고 대통령의 '개인 로펌'을 자처하는 후보자에게 남은 길은 자진 사퇴와 지명 철회뿐"이라며 이같이 밝혔다.
박 수석대변인은 이 후보자가 인사청문회 준비단 첫 출근길에서 "공정한 기소권 행사로 사법정의를 실현하겠다. 지금은 진상 규명에 집중할 때"라고 밝힌 것을 두고 "첫 출근길부터 대국민 기만극을 펼치고 있다"고 비판했다.
박 수석대변인은 "이 후보자는 '공취모'가 아니라며 슬그머니 선을 그었지만 그 속내는 숨기지 못했다"며 "국민이 듣고 싶어 하는 '이재명 대통령 사건 공소취소는 없다'라는 명확한 답 대신 진상 규명을 언급한 저의는 무엇이냐"고 했다.
그는 "정권의 입맛대로 판을 짜는 특검이 명분을 만들고 대통령 측근 장관이 '공정한 기소권 행사'라는 말로 포장해 대통령의 죄를 통째로 털어주겠다는 '사법 파괴 시나리오'를 가동하려는 것은 아닌지 묻지 않을 수 없다"고 주장했다.
또 "언론 보도에 따르면 이 후보자는 2011년 성남산업진흥재단 대표이사 재직 시 성남시의회 회의에서 '대장동 활성화 과정을 통해 성남시 자족 기능이 강화될 것'이라며 재단 차원의 전략적 접근과 연구 필요성을 언급한 것으로 드러났다"며 대장동 개발비리 연루 의혹도 제기했다.
박 수석대변인은 "후보 지명 직후 '그때나 지금이나 대장동 사업에 대해 아는 게 거의 없다'던 본인의 해명과는 전혀 다른 정황들이 드러나고 있다"고 주장했다.
이어 "대장동 개발의 씨앗이 뿌려지던 시기 '대장동 키맨' 유동규 씨의 성남시설관리공단 임용 과정에서 높은 점수를 주고 대장동 활성화를 논했던 당사자가 이제 와서 '아는 게 없다'며 오리발을 내민들 그 말을 어느 국민이 믿겠느냐"고 비판했다.
박 수석대변인은 "말장난 궤변 뒤에 숨어 어물쩍 넘어가려 하지 말라"며 "공정한 기소권 운운하며 공소취소를 감행하려는 사법 파괴 시도를 당장 중단하고 '이재명 대통령 사건 공소취소는 절대 없다'고 국민 앞에 선언하라"고 촉구했다.
jeongwon1026@newspim.com