지아이에스, 올 3분기 누적 영업익 24억원…흑자전환

AI 핵심 요약beta
- 지아이에스는 11일 3분기 누적 매출 722억원을 기록했다
- 영업이익과 순이익은 흑자전환하며 실적이 개선됐다
- MLCC·반도체 장비 매출 확대와 구미 생산라인 증설을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
구미 공장 생산라인 증설…반도체 후공정 시장 확대
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 반도체·디스플레이 장비 및 자동화 설비 전문기업 지아이에스는 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액 722억원, 영업이익 24억원을 기록했다고 11일 밝혔다.
올해 3분기 누적 매출액은 전년 대비 약 32% 증가했으며 영업이익은 흑자전환했다. 누적 당기순이익도 흑자로 돌아섰다.
회사는 주력 사업인 적층세라믹커패시터(MLCC) 장비와 반도체 장비 부문의 매출 확대가 실적 개선을 이끌었다고 설명했다. 주요 고객사 대상 MLCC 장비 매출은 전년 대비 2배 이상 증가했으며 기타 반도체 장비 매출도 늘었다.
재무지표도 개선됐다. 올해 3분기 말 자본총계는 약 578억원으로 지난해 말 약 439억원보다 32% 증가했다. 같은 기간 부채비율은 약 229%에서 175% 수준으로 낮아졌다.
지아이에스는 MLCC 절단장비를 중심으로 초정밀 절단·가공 기술을 적용한 장비를 공급하고 있다. 회사는 인공지능(AI) 서버와 데이터센터, 전기차 등에서 고용량·고신뢰성 MLCC 수요가 증가하면서 관련 제조장비 수요도 확대되고 있다고 설명했다.
생산능력(CAPA) 확충도 추진하고 있다. 지아이에스는 주력 생산라인의 가동률 상승에 대응해 구미 공장의 MLCC 장비 생산라인 증설을 진행하고 있다. 고객사의 설비투자 일정에 대응할 수 있는 생산 기반을 확보한다는 계획이다.
회사는 MLCC 장비에서 축적한 초정밀 가공 기술과 양산 공급 경험을 바탕으로 반도체 후공정 장비 시장도 확대할 방침이다. AI 데이터센터 투자와 첨단 반도체 패키징 시장 성장에 대응한 신규 장비 개발과 해외 판로 확대도 추진한다.
지아이에스 관계자는 "AI 및 전장 산업 성장에 따른 MLCC 장비 수요 증가가 주요 고객사향 매출 확대로 이어지고, 반도체 장비 사업 역시 높은 성장세를 보이면서 의미 있는 실적 턴어라운드를 달성했다"며 "앞으로도 주력 장비 사업의 초정밀 기술력과 생산 역량을 강화하는 한편, 반도체 후공정 등 고부가가치 신규 시장에서 성장 동력을 확보해 지속 가능한 수익 구조를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.
winter1004@newspim.com