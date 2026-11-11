재영솔루텍, OIS 공급 확대에 3분기 영업익 136% 급증

AI 핵심 요약beta
- 재영솔루텍은 11일 3분기 매출 557억원과 영업이익 92억원을 기록했다
- 3분기 누적 매출은 1628억원, 영업이익은 263억원으로 집계됐다
- 주요 제품 공급 확대와 베트남 생산법인 설비투자가 수익성 개선을 이끌었다
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베트남 생산설비 투자 효과…수익성 개선 본격화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 재영솔루텍은 올해 3분기 연결기준 매출액 557억원, 영업이익 92억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 25%, 136% 증가한 수치다.
올해 3분기 누적 매출액은 1628억원으로 전년 동기 대비 40% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 263억원, 당기순이익은 172억원을 기록했다.
주요 제품의 공급 확대가 실적 성장을 이끌었다. 볼 광학식 손떨림 보정장치(OIS)와 엔코더 등 주요 제품의 매출이 전년 동기 대비 증가했으며, 하이브리드 OIS도 신규 모델 공급 확대에 힘입어 성장세를 이어갔다.
지난 5년여간 베트남 생산법인을 중심으로 진행한 약 1000억원 규모의 설비투자도 수익성 개선에 기여했다. 신규 생산라인의 양산 안정화와 생산공정 효율 개선으로 생산성이 높아졌으며, 공급 물량 증가에 따른 고정비 부담 완화도 영업이익 확대에 영향을 미쳤다는 설명이다.
재영솔루텍은 앞으로 하이브리드 OIS를 비롯한 주요 제품의 공급 경쟁력을 강화하고 생산공정 효율화를 통해 원가 경쟁력을 높일 계획이다. 스마트폰 시장의 수요 변화에 대응하면서 신규 모델 공급도 확대한다는 방침이다.
재영솔루텍 관계자는 "주요 제품의 공급 확대와 그동안 진행해 온 선제적 설비투자 및 생산 효율 개선 효과가 맞물리면서 실적 성장세가 이어지고 있다"며 "앞으로도 지속적인 기술 개발과 생산 경쟁력 강화를 통해 안정적인 성장 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com