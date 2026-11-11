KDB생명, '더!행복플러스종신보험' 출시...사망보장 늘리고 연금전환 더해

AI 핵심 요약beta
- KDB생명은 11일 사망보장과 유지 혜택을 강화한 종신보험을 출시했다
- 신상품은 사망보험금 체증과 납입·장기유지보너스를 제공한다
- 연금전환특약으로 해약환급금을 노후자금으로 활용할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
납입완료·장기유지 보너스 제공…노후자금 활용도
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KDB생명은 사망보장과 계약 유지 혜택을 강화하고 연금전환을 통해 노후자금으로도 활용할 수 있는 '더!행복플러스종신보험(무)'을 출시했다고 11일 밝혔다.
이번 신상품은 사망보험금이 일정 기간에 걸쳐 증가하는 체증구조에 납입완료보너스와 장기유지보너스를 더하고, 연금전환 기능을 결합해 장기적으로 보장 자산을 설계할 수 있도록 했다.
가입자는 보험료 납입기간을 10년납과 20년납 중 선택할 수 있다. 사망보험금은 계약일부터 10년간 매년 보험가입금액의 10%씩 증가하며, 계약일부터 10년이 경과하면 보험가입금액의 200% 수준으로 보장된다.
지속적인 계약 유지를 위한 보너스 구조도 마련했다. 10년납과 20년납 모두 보험료 납입을 완료하면 납입완료보너스를 적립하며, 해당 보너스는 사망보험금과 해약환급금에 가산된다.
장기유지보너스는 10년납의 경우 계약 후 20년 시점, 20년납은 계약 후 25년 시점에 적립해 납입 완료 이후에도 계약을 꾸준히 이어가는 고객에게 추가 혜택을 제공한다.
연금전환 기능을 통해 노후에 대비할 수 있다는 점도 특징이다. KDB생명의 '연금액보증형 연금전환특약'을 활용하면 약관상 요건에 따라 해약환급금을 노후 소득으로 전환할 수 있다.
고객은 사망보장을 중심으로 계약을 유지한 뒤 생애주기와 재무 상황 변화에 맞춰 연금전환을 선택할 수 있어 노후 생활자금 마련에도 활용할 수 있다.
KDB생명 관계자는 "이번 상품은 가족을 위한 든든한 보장이라는 종신보험 본연의 역할에 충실하면서 오랫동안 계약을 이어가는 고객일수록 더 큰 우대 혜택을 누리실 수 있도록 설계했다"며 "가장으로서의 책임이 큰 시기에는 보장 자산으로, 은퇴 이후에는 노후 자금으로 활용할 수 있어 삶의 단계마다 실질적인 도움이 되어줄 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com