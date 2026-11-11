최은수 인텔리빅스 총괄대표, CES 혁신상 심사위원 3년 연속 선정

AI 핵심 요약beta
- 인텔리빅스 최은수 총괄대표가 11일 CES 2027 혁신상 심사위원으로 선정됐다
- 최 대표는 CES 2025·2026에 이어 3년 연속 심사위원으로 참여했다
- 인텔리빅스는 CES 2027에서 AI 제품 2개로 혁신상을 수상했다
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CES 2027 혁신상 2개 부문 수상…중소기업 AI 전환 지원 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 안전 인공지능(AI) 전문기업 인텔리빅스는 최은수 총괄대표가 세계 최대 기술 전시회 CES의 'CES 2027 혁신상(CES Innovation Awards)' 심사위원으로 선정됐다고 11일 밝혔다. 최 대표는 CES 2025와 CES 2026에 이어 3년 연속 심사위원으로 참여하게 됐다.
CES 혁신상은 미국 소비자기술협회(CTA)가 주관하는 국제 시상 프로그램으로, 기술·엔지니어링·디자인·산업분석 등 다양한 분야의 전문가들이 출품 제품의 기술적 완성도와 디자인, 혁신성 등을 평가해 수상작을 선정한다. 올해는 전 세계 37개 제품 분야에서 역대 최대 규모인 3900건 이상의 출품 신청이 접수됐다.
최 대표는 지난 2023년 인텔리빅스 경영에 참여한 이후 AI 모델 개발과 안전 AI 사업 확대를 추진해 왔다. 회사 매출액은 127억원에서 지난해 466억원으로 증가했으며, 지난해 영업이익은 49억원을 기록했다. 지난 10월 30일에는 인텔리빅스의 코스닥 시장 상장을 이끌었다.
인텔리빅스는 기술특례가 아닌 일반상장 방식으로 코스닥 시장에 입성했다. CES 혁신상 수상 실적도 이어지고 있다. 지난해 전천후 AI 카메라 '빅스올캠(VIXallcam)'으로 CES 2026 혁신상을 수상한 데 이어 올해 CES 2027에서는 '빅사 게이트실드AI(VIXA GateShield AI)'와 '빅사 와일드파이어AI(VIXA Wildfire AI)'가 각각 혁신상을 받으며 2개 부문에서 수상했다.
최 대표는 현재 서울과학종합대학원대학교(aSSIST) AI 석학교수와 AI경영학회 부회장으로 활동하고 있다. 서울중남부AI사업협동조합 이사장도 맡아 소상공인과 중소기업의 AI 전환을 지원하는 무료 AI 서비스 개발·보급과 컨설팅 사업을 추진하고 있다.
최 대표는 매일경제 경제경영 전문기자와 MBN 보도국장·보도본부장을 역임했으며, 국내 최초 민간 데이터거래소인 KDX 한국데이터거래소 설립에도 참여했다.
최은수 대표는 "3년 연속 CES 혁신상 심사위원으로 선정돼 큰 영광"이라며 "AI를 활용해 소상공인과 중소기업들의 애로사항을 해결하고 성장 방식을 바꿔 '중소기업 신성장시대'를 여는 사회적 기여를 하고 싶다"고 말했다.
nylee54@newspim.com