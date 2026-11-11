에이치케이, 올 3분기 영업익 3.4억…흑자전환

AI 핵심 요약beta
- 에이치케이는 11일 3분기 영업이익 3억4000만원으로 흑자전환했다
- 3분기 매출은 175억원으로 56% 늘었으나 순손실 35억원을 기록했다
- 미국 리쇼어링에 따른 장비 수요 증가로 현지 매출이 37% 증가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
미국법인 9월 누적 매출 181억5000만원 기록
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 레이저 가공기 전문기업 에이치케이가 미국 리쇼어링 정책에 따른 수혜로 3분기 실적을 개선했다. 회사는 3분기 연결 기준 영업이익 3억4000만원을 기록하며 흑자전환에 성공했다고 11일 밝혔다.
같은 기간 3분기 연결 매출액은 175억원으로 전년 동기 대비 56% 증가했다. 다만 환율 변동과 국내 증시 하락의 영향으로 환차손이 발생하고 투자자산 관련 이익이 감소하면서 당기순손실은 35억원으로 적자 전환했다. 회사에 따르면 이는 실제 현금 유출을 수반하는 손실은 아니며 향후 변동될 수 있다.
실적 개선은 국내 레이저 가공장비 수요가 안정적으로 이어진 가운데 해외 시장에서 제품 판매가 확대된 결과다. 특히 미국 시장의 판매 호조가 매출 성장과 수익성 개선에 크게 기여했다. 올해 9월까지 미국법인의 누적 매출액은 181억5000만원으로 전년 동기 대비 37% 증가했다.
에이치케이가 공급하는 레이저 가공기는 금속 소재를 절단·가공해 각종 부품과 설비를 생산하는 공작기계로, 반도체와 자동차, 조선, 에너지 등 다양한 산업의 생산시설 구축과 운영에 활용되는 핵심 장비다. 최근 미국에서는 제조업의 자국 내 생산 확대를 위한 리쇼어링 정책이 추진되면서 현지 생산시설에 대한 투자와 제조설비 수요가 늘어나고 있다.
회사는 미국 현지법인을 중심으로 영업과 기술 지원, 사후관리 체계를 구축하며 북미 시장에서 사업 기반을 확대해 왔다. 현지 고객사에 대한 신속한 장비 공급과 유지보수 대응 역량을 바탕으로 시장 경쟁력을 강화하고 있다.
한편 회사는 앞으로도 미국을 비롯한 글로벌 시장에서 고출력·고성능 레이저 가공기 공급을 확대할 계획이다. 레이저 절단기 중심의 사업을 절곡기·용접기·디버링기 등 연관 제품군으로 확장하며 다양한 제조산업의 설비 투자 수요에 대응한다는 방침이다.
에이치케이 관계자는 "국내 장비 수요가 안정적으로 유지되는 가운데 미국 시장에서의 제품 판매가 호조를 보이면서 3분기 매출 성장과 영업이익 흑자전환을 달성했다"며 "미국 제조업의 리쇼어링 확대에 따른 장비 수요 증가가 당사의 실적 개선에도 긍정적으로 작용하고 있다"고 말했다.
그는 이어 "미국 현지법인을 통해 구축한 영업 및 서비스 경쟁력을 바탕으로 북미 시장 공략을 한층 강화할 것"이라며 "고출력 레이저 가공기를 비롯한 다양한 제품군의 공급을 확대하고 글로벌 시장점유율을 지속적으로 높여 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com