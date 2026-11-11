성남 분당서 버스 등 차량 32대 추돌...9명 중상·48명 경상

AI 핵심 요약beta
- 11일 오전 성남시 분당구에서 버스가 차량 31대를 잇달아 추돌했다
- 이 사고로 9명이 중상을 입고 48명이 경상을 입어 57명이 다쳤다
- 소방당국은 88명을 동원해 구조와 현장 수습을 진행하고 사고 경위를 조사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[성남=뉴스핌] 박승봉 기자 = 11일 오전 경기 성남시 분당구에서 버스 등 차량 수십 대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생해 50여 명이 다쳤다.
경찰과 소방당국 등 따르면 이날 오전 7시 34분께 성남시 분당구의 한 도로에서 주행 중이던 버스가 신호 대기 중인 차량 등 다수의 차량을 잇달아 들이받았다.
이 사고로 버스 등 차량 32대가 파손됐으며 현재까지 9명이 중상을 입고 48명이 경상을 입은 것으로 파악됐다. 부상자는 모두 57명으로 피해 규모는 추가 확인 중이다.
사고 당시 버스에는 운전기사를 포함해 모두 33명이 탑승하고 있었다.
신고를 접수한 소방당국은 오전 7시 36분께 경찰에 공동 대응을 요청했으며 7시 38분 현장에 도착해 구조 작업을 진행했다. 88명(119명 대원 포함)이 동원돼 구조 및 현장 수습 작업을 벌였다. 오전 7시 44분께 응급의료소를 설치하고 7시 50분께 버스 내부에 고립된 승객 구조에 나섰다.
사고 현장에서는 차량 약 100∼150ｍ 구간에 걸쳐 추돌 사고가 발생한 것으로 파악됐다. 사고 차량은 버스 4대와 화물차 1대 등을 포함해 모두 32대인 것으로 확인됐다.
경찰과 소방당국은 정확한 사고 경위와 추가 인명 피해 여부 등을 조사하고 있다.
1141world@newspim.com