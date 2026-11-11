KG스틸 박한규 당진공장장, '소방의 날' 유공자 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- KG스틸 박한규 당진공장장이 11일 소방 분야 유공자 표창을 받았다
- 박 공장장은 지역 소방기관 협력과 사업장 화재 예방에 기여했다
- KG스틸 당진공장은 자체소방대 운영과 소방안전 시설 개선을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG스틸은 박한규 당진공장장이 제64주년 소방의 날을 맞아 소방 분야 유공자 표창을 받았다고 11일 밝혔다.
박 공장장은 지난 9일 당진소방서에서 열린 표창 수여식에서 지역 소방기관과의 협력 강화 및 사업장 화재 예방에 기여한 공로를 인정받았다.
박 공장장은 당진지역 소방발전위원회에 참여해 지역 소방기관과 산업현장 간 협력체계를 구축하는 데 힘써왔다. 사업장 내 화재 예방과 초기 대응 역량을 높이고 지역사회 안전문화 확산에도 기여했다.
KG스틸 당진공장은 14명 규모의 자체소방대를 운영하고 있다. 교대근무 형태에 맞춘 대응체계를 구축하고 소방차량 운전과 방수훈련, 소방설비 교육 등 실습 중심의 훈련을 실시하고 있다.
소방안전 시설 개선에도 약 20억원을 투자했다. 노후 소방설비를 교체하고 긴급상황에 사용하는 통신설비와 화재 취약구역 폐쇄회로(CC)TV를 확충했다. 정기적인 소방시설 점검을 통해 부적합 사항을 개선하는 등 예방 중심의 안전관리도 강화하고 있다.
박 공장장은 "안전은 모든 생산활동에 앞서는 최우선 가치"라며 "예방 중심의 안전관리와 현장 대응 역량을 지속적으로 강화해 임직원과 지역사회가 함께 안심할 수 있는 사업장을 만들어 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com