HD건설기계, 에티오피아 참전용사 추모벽 건립…현지 기술인력도 양성

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계가 11일 에티오피아에 참전 전사자 추모시설을 건립했다
- 추모의 벽에 6·25전쟁 전사자 122명의 이름과 감사 메시지를 새겼다
- HD건설기계는 참전용사 후손 대상 건설기계 교육센터도 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD건설기계가 국가보훈부와 함께 에티오피아에 6·25전쟁 참전 전사자 122명을 기리는 추모시설을 건립했다.
HD건설기계는 11일 에티오피아 수도 아디스아바바의 성 트리니티 대성당에서 '에티오피아 추모의 벽' 제막식을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 문재영 HD건설기계 사장과 이승진 국가보훈부 국제보훈협력관, 구홍석 주에티오피아 대한민국 대사, 에티오피아 국방부 관계자, 참전용사 및 유가족 등이 참석했다.
이번 추모시설은 지난 5월 HD건설기계와 국가보훈부가 체결한 '유엔참전용사 기념시설 건립을 위한 업무협약'에 따라 조성됐다. HD건설기계가 건립비 전액을 지원했으며 약 5개월간 공사가 진행됐다.
추모의 벽에는 6·25전쟁 당시 전사한 에티오피아 참전용사 122명의 이름이 새겨졌다. 한글과 영문, 에티오피아 공용어인 암하라어로 감사와 추모의 메시지를 담았으며, 에티오피아의 상징인 사자와 강뉴부대원들의 모습을 동판에 새겼다.
에티오피아는 6·25전쟁 당시 아프리카에서 유일하게 지상군을 파병한 국가다. 황실 근위병으로 구성된 강뉴부대 소속 약 3500명이 참전했으며, 122명이 전사했다.
HD건설기계는 추모시설 건립에 이어 현지 건설기계 전문인력 양성에도 나선다. 에티오피아 현지 기관과 협력해 건설기계 교육센터 구축을 추진하고, 참전용사 후손을 비롯한 청년들에게 건설장비 운용과 정비 교육 기회를 제공할 계획이다.
문재영 HD건설기계 사장은 "추모의 벽이 대한민국을 위해 헌신한 에티오피아 참전용사들의 희생을 기억하고 그 정신을 미래 세대에 전하는 공간이 되기를 바란다"며 "청년 기술인력 양성 등 지속적인 협력을 통해 에티오피아 산업과 경제 발전에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com