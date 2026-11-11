[글로벌 마켓 리포트 11월 11일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 10일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 157.86포인트(0.30%) 내린 5만2231.89에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 29.01포인트(0.38%) 내린 7520.93을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 187.26포인트(0.74%) 하락한 2만5065.87을 기록했다. S&P500지수와 나스닥 지수는 이틀 연속 올랐다가 사흘 만에 하락 전환했다.

10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(p) 올릴 수 있다는 우려가 커진 영향이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌]

이날 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올라 로이터가 집계한 전문가 전망치 0.3%를 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원CPI도 0.3% 상승해 예상치 0.2%를 석 달 연속 넘어섰다. 앞서 크리스토퍼 월러 연준 이사가 "근원물가가 0.3% 이상 오르면 12월에 0.5%p 인상을 고려해야 한다"고 밝힌 터라, 시장에서는 '빅스텝' 우려가 증폭됐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 12월 0.25%p 인상을 기정사실로 받아들였고, 전날 전혀 고려되지 않던 0.5%p 인상 확률도 11.8%로 올라섰다.

기술주의 낙폭이 가장 컸다. S&P500 기술 업종은 1.4% 빠지며 11개 업종 중 가장 부진했다. 특히 엔비디아가 5.53% 급락하며 지수를 끌어내렸다. 엔비디아는 최근 이틀간 약 10% 빠졌고, 이날 장중 시가총액이 4조 달러 아래로 잠시 내려가기도 했다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 간첩 의혹을 받는 앨리스 황과의 관계로 내부 조사를 받게 되면서, 그의 거취에 대한 우려가 커진 영향이다.

인공지능(AI) 투자 과열의 '바로미터'로 꼽히는 네오클라우드주도 약세였다. 이날 장 마감 후 실적 발표를 앞둔 코어위브가 0.51% 하락 마감했다. 네비우스도 5.27% 하락했다.

데이터센터 전력·설비 관련주도 밀렸다. 소프트뱅크그룹이 데이터센터 프로젝트에서 37억 달러를 상각하면서, GE버노바와 블룸에너지는 3.89%, 4.36% 내렸다.

◆ 국제유가 2개월래 최저로...금값 급락

미국이 이란에 대한 추가 군사행동 필요성을 낮게 평가하면서 중동발 원유 공급 차질 우려가 완화되자 국제유가가 2개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

10일(현지시각) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전거래일보다 81센트(0.9%) 내린 배럴당 86.04달러에 마감했다. 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물은 전장 대비 1.08달러(1.2%) 하락한 배럴당 91.49달러에 거래를 마쳤다.

두 유종 모두 8월 31일 이후 최저 종가를 이틀 연속 경신했고, 기술적 분석상으로도 과매도 영역에 머물렀다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

마코 루비오 미국 국무장관은 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관 회의에서 미국의 경제 제재와 해상 봉쇄가 효과를 거두고 있어 도널드 트럼프 대통령이 이란을 상대로 대규모 전투 작전을 수행할 필요가 없다고 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령도 이란과의 협상 재개가 긍정적인 모멘텀에 있다고 평가했다.

러시아와 우크라이나의 종전 협상 재개도 국제유가의 추가 하락 요인으로 거론됐다. 양국 당국자들은 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 지난 2월 이후 처음으로 평화 협상을 진행했다. 루비오 장관은 미국이 중재한 이번 회담을 생산적이었다고 평가했지만 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

미국 물가 상승률이 시장 예상을 웃돌면서 달러화와 국채 금리가 상승하자 국제 금 가격은 3% 가까이 급락했다. 이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 전장 대비 2.0% 하락한 온스당 4030.20달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 11일 오전 3시 53분 기준 전장 대비 2.7% 하락한 온스당 4028.39달러를 기록했다.

◆ 美 국채금리 급등, 달러 강세

미국의 10월 소비자 물가가 예상보다 큰 폭 오르면서 미 국채금리가 오르고, 달러화는 강세를 보였다.

통화정책에 민감한 미국 2년 만기 국채금리는 18.7bp(1bp=0.01%포인트) 급등한 4.73%를 기록했다. 지난 10월 28일 이후 최고 수준이다. 하루 상승폭은 도널드 트럼프 미국 대통령의 대규모 관세 발표로 금융시장이 요동쳤던 지난해 4월 이후 최대 수준을 향했다.

미국 국채의 기준물인 10년 만기 국채금리도 12.6bp 오른 4.99%로 10월 29일 이후 최고치를 기록했다. 2년물과 10년물 금리 격차는 25bp로 좁혀졌으며, 장중 한때 23bp까지 축소돼 9월 24일 이후 가장 낮은 수준을 나타냈다.

지난주 인공지능(AI) 관련주 급락으로 안전자산인 국채에 매수세가 몰리면서 하락했던 금리가 인플레이션 우려에 다시 급등한 것이다.

미 국채금리가 급등하면서 달러화도 주요 통화 대비 강세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.57% 오른 102.26을 기록했다. 유로화는 달러 대비 0.55% 하락한 1.116달러에 거래됐고, 달러/엔 환율은 0.55% 상승한 158.80엔을 나타냈다.

독일 프랑크푸트트 증권거래소[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유럽증시, 우크라 종전협상 기대감에 상승

이날 영국을 제외한 유럽 주요국의 증시는 대부분 올랐다. 미국과 러시아, 우크라이나 긴 3자 종전 협상 개시에 시장과 투자자들의 기대감이 커진 영향이다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 1.80포인트(0.27%) 상승한 658.32로 장을 마쳤다. 이 지수는 지난 8월 11일 기록한 역대 최고치(660.51)을 눈앞에 뒀다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 80.26포인트(0.31%) 오른 2만6347.45에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 45.29포인트(0.55%) 뛴 8278.59로 마감했다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 31.28포인트(0.29%) 내린 1만751.59로 장을 마쳤다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 355.20포인트(0.69%) 상승한 5만1755.08에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 238.70포인트(1.21%) 오른 1만9981.20으로 마감했다.

예상을 웃돈 기업 실적도 최근 증시 랠리를 뒷받침했다. 독일 투자은행 도이체방크는 이번 실적 시즌에 유럽과 미국의 기업 이익 증가율 격차가 3년여 만에 가장 작은 수준으로 축소됐으며, 유럽 기업들이 11개 업종 가운데 6개 업종에서 미국 기업과 대등하거나 더 좋은 실적을 냈다고 분석했다.

주요 섹터 중에서는 은행이 1.7% 오르면서 전체적으로 지수 상승을 이끌었다. 에너지는 1.6% 하락했다.

독일 반도체 기업 인피니언 테크놀로지는 0.87% 올랐고, 프랑스 식권·복지서비스 업체 에덴레드는 브라질 법원이 식권 규제 일부 효력 정지 판결에 힘입어 6.4% 뛰었다.

독일 비료·칼륨 생산업체 K+S는 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았음에도 상승폭을 반납한 뒤 4.5% 하락 마감했다. 스위스 통신업체 선라이즈 커뮤니케이션스도 분기 실적 발표 이후 4.1% 내렸다.

wonjc6@newspim.com