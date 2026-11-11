[글로벌 마켓 리포트 11월 11일]

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AI 핵심 요약

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  • 미국 뉴욕증시는 10일 예상 웃돈 물가에 일제히 하락했다.
  • 연준의 12월 기준금리 빅스텝 우려에 기술주 낙폭이 컸다.
  • 국제유가는 중동 긴장 완화로 2개월 만에 최저를 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 10일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 157.86포인트(0.30%) 내린 5만2231.89에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 29.01포인트(0.38%) 내린 7520.93을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 187.26포인트(0.74%) 하락한 2만5065.87을 기록했다. S&P500지수와 나스닥 지수는 이틀 연속 올랐다가 사흘 만에 하락 전환했다.

10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(p) 올릴 수 있다는 우려가 커진 영향이다. 

젠슨 황 엔비디아 CEO [사진=로이터 뉴스핌]

이날 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올라 로이터가 집계한 전문가 전망치 0.3%를 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원CPI도 0.3% 상승해 예상치 0.2%를 석 달 연속 넘어섰다. 앞서 크리스토퍼 월러 연준 이사가 "근원물가가 0.3% 이상 오르면 12월에 0.5%p 인상을 고려해야 한다"고 밝힌 터라, 시장에서는 '빅스텝' 우려가 증폭됐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 12월 0.25%p 인상을 기정사실로 받아들였고, 전날 전혀 고려되지 않던 0.5%p 인상 확률도 11.8%로 올라섰다.

기술주의 낙폭이 가장 컸다. S&P500 기술 업종은 1.4% 빠지며 11개 업종 중 가장 부진했다. 특히 엔비디아가 5.53% 급락하며 지수를 끌어내렸다. 엔비디아는 최근 이틀간 약 10% 빠졌고, 이날 장중 시가총액이 4조 달러 아래로 잠시 내려가기도 했다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 간첩 의혹을 받는 앨리스 황과의 관계로 내부 조사를 받게 되면서, 그의 거취에 대한 우려가 커진 영향이다.

인공지능(AI) 투자 과열의 '바로미터'로 꼽히는 네오클라우드주도 약세였다. 이날 장 마감 후 실적 발표를 앞둔 코어위브가 0.51% 하락 마감했다. 네비우스도 5.27% 하락했다. 

데이터센터 전력·설비 관련주도 밀렸다. 소프트뱅크그룹이 데이터센터 프로젝트에서 37억 달러를 상각하면서, GE버노바와 블룸에너지는 3.89%, 4.36% 내렸다. 

◆ 국제유가 2개월래 최저로...금값 급락

미국이 이란에 대한 추가 군사행동 필요성을 낮게 평가하면서 중동발 원유 공급 차질 우려가 완화되자 국제유가가 2개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

10일(현지시각) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전거래일보다 81센트(0.9%) 내린 배럴당 86.04달러에 마감했다. 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물은 전장 대비 1.08달러(1.2%) 하락한 배럴당 91.49달러에 거래를 마쳤다.

두 유종 모두 8월 31일 이후 최저 종가를 이틀 연속 경신했고, 기술적 분석상으로도 과매도 영역에 머물렀다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

마코 루비오 미국 국무장관은 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관 회의에서 미국의 경제 제재와 해상 봉쇄가 효과를 거두고 있어 도널드 트럼프 대통령이 이란을 상대로 대규모 전투 작전을 수행할 필요가 없다고 밝혔다. 앞서 트럼프 대통령도 이란과의 협상 재개가 긍정적인 모멘텀에 있다고 평가했다. 

러시아와 우크라이나의 종전 협상 재개도 국제유가의 추가 하락 요인으로 거론됐다. 양국 당국자들은 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 지난 2월 이후 처음으로 평화 협상을 진행했다. 루비오 장관은 미국이 중재한 이번 회담을 생산적이었다고 평가했지만 구체적인 내용은 공개하지 않았다. 

미국 물가 상승률이 시장 예상을 웃돌면서 달러화와 국채 금리가 상승하자 국제 금 가격은 3% 가까이 급락했다. 이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 전장 대비 2.0% 하락한 온스당 4030.20달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 11일 오전 3시 53분 기준 전장 대비 2.7% 하락한 온스당 4028.39달러를 기록했다.

◆ 美 국채금리 급등, 달러 강세 

미국의 10월 소비자 물가가 예상보다 큰 폭 오르면서 미 국채금리가 오르고, 달러화는 강세를 보였다.

통화정책에 민감한 미국 2년 만기 국채금리는 18.7bp(1bp=0.01%포인트) 급등한 4.73%를 기록했다. 지난 10월 28일 이후 최고 수준이다. 하루 상승폭은 도널드 트럼프 미국 대통령의 대규모 관세 발표로 금융시장이 요동쳤던 지난해 4월 이후 최대 수준을 향했다.

미국 국채의 기준물인 10년 만기 국채금리도 12.6bp 오른 4.99%로 10월 29일 이후 최고치를 기록했다. 2년물과 10년물 금리 격차는 25bp로 좁혀졌으며, 장중 한때 23bp까지 축소돼 9월 24일 이후 가장 낮은 수준을 나타냈다.

지난주 인공지능(AI) 관련주 급락으로 안전자산인 국채에 매수세가 몰리면서 하락했던 금리가 인플레이션 우려에 다시 급등한 것이다.

미 국채금리가 급등하면서 달러화도 주요 통화 대비 강세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.57% 오른 102.26을 기록했다. 유로화는 달러 대비 0.55% 하락한 1.116달러에 거래됐고, 달러/엔 환율은 0.55% 상승한 158.80엔을 나타냈다. 

독일 프랑크푸트트 증권거래소[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유럽증시, 우크라 종전협상 기대감에 상승

이날 영국을 제외한 유럽 주요국의 증시는 대부분 올랐다. 미국과 러시아, 우크라이나 긴 3자 종전 협상 개시에 시장과 투자자들의 기대감이 커진 영향이다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 1.80포인트(0.27%) 상승한 658.32로 장을 마쳤다. 이 지수는 지난 8월 11일 기록한 역대 최고치(660.51)을 눈앞에 뒀다. 

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 80.26포인트(0.31%) 오른 2만6347.45에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 45.29포인트(0.55%) 뛴 8278.59로 마감했다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 31.28포인트(0.29%) 내린 1만751.59로 장을 마쳤다. 

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 355.20포인트(0.69%) 상승한 5만1755.08에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 238.70포인트(1.21%) 오른 1만9981.20으로 마감했다.

예상을 웃돈 기업 실적도 최근 증시 랠리를 뒷받침했다. 독일 투자은행 도이체방크는 이번 실적 시즌에 유럽과 미국의 기업 이익 증가율 격차가 3년여 만에 가장 작은 수준으로 축소됐으며, 유럽 기업들이 11개 업종 가운데 6개 업종에서 미국 기업과 대등하거나 더 좋은 실적을 냈다고 분석했다.

주요 섹터 중에서는 은행이 1.7% 오르면서 전체적으로 지수 상승을 이끌었다. 에너지는 1.6% 하락했다. 

독일 반도체 기업 인피니언 테크놀로지는 0.87% 올랐고, 프랑스 식권·복지서비스 업체 에덴레드는 브라질 법원이 식권 규제 일부 효력 정지 판결에 힘입어 6.4% 뛰었다. 

독일 비료·칼륨 생산업체 K+S는 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았음에도 상승폭을 반납한 뒤 4.5% 하락 마감했다. 스위스 통신업체 선라이즈 커뮤니케이션스도 분기 실적 발표 이후 4.1% 내렸다. 

wonjc6@newspim.com

 

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엔비디아, 이틀새 4700억달러 증발했다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 스파이 의혹을 받는 여성 사업가의 불륜 논란이 커지면서, 엔비디아 주가가 이틀 새 시가총액 4700억 달러 이상을 날릴 위기에 몰렸다. 이 여파로 엔비디아는 세계 2위 기업 자리를 마이크로소프트(MS)에 내줬다. 10일(현지시간) 오후 12시 55분 엔비디아는 전장보다 6.32% 급락한 167.37달러를 기록했다.전날 4.3% 떨어진 데 이어서다. 이날 장중 엔비디아는 지난해 6월 이후 처음으로 MS에 시총을 역전당했다.  논란의 중심은 황 CEO와 앨리스 황(중국명 황러)의 관계다. IT 전문매체 디인포메이션은 앨리스 황을 아는 두 명의 관계자를 인용해 황 CEO와의 관계가 최소 75억 달러(약 10조 원)어치의 엔비디아 칩을 중국 기업에 넘기는 것을 도왔다고 이날 보도했다. 보도에 따르면 앨리스 황은 남편·여동생과 함께 중국과 싱가포르에 걸쳐 엔비디아 칩을 사들이는 기업 네트워크를 구축했다. 그 중심에는 중국 기업 상하이 센추리 리통이 있는데, 이 회사는 2023년 엔비디아의 우선 클라우드 파트너 지위를 확보해 칩에 우선 접근할 수 있었다. 미국의 수출 규제로 엔비디아 칩 주문이 막히자, 앨리스 황은 엔비디아 및 유통업체와의 연줄을 이용해 물량을 확보했고, H100·H200과 일부 A100 칩 약 24만 개를 중국으로 들여보낸 것으로 전해졌다. 이 칩들은 결국 알리바바, 텐센트와 중소 중국 AI 연구소들에 공급됐다. 앨리스 황은 센추리 리통과 연결된 싱가포르 등록 기업 메가스피드에서도 임원을 지냈다. 메가스피드는 동남아시아에서 중국으로 넘어간 엔비디아 칩 수출 문제로 미국 당국의 조사를 받아왔다. 디인포메이션은 앨리스 황이 황 CEO와의 관계를 내세워 신뢰도를 높이면서도, 자신의 역할은 모호하게 유지해 증거를 남기지 않았다고 전했다. 이번 의혹은 엔비디아의 지배구조, 수출 규제 준수, 그리고 황 CEO 개인에 대한 과도한 의존을 둘러싼 우려를 키우고 있다. 여기에 AI 인프라에 쏟아붓는 막대한 투자가 충분한 수익으로 돌아올지에 대한 투자자들의 불안까지 겹쳤다. 엔비디아 이사회는 지난 일요일 내부 조사에 착수했다. 미 연방수사국(FBI)은 63세의 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이었는지 조사하고 있다. 황 CEO는 직원들에게 아내에게 부정을 저질렀다고 인정했으나, 관계에 대한 구체적 설명은 하지 않았다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.11 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-11-11 03:02
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美연준 내달 '빅스텝' 가능성...물가는? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국의 10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서, 연방준비제도(Fed)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(%p) 올릴 수 있다는 관측에 불이 붙었다. 근원물가가 연준 핵심 인사가 '빅스텝(0.5%포인트 인상)'의 기준으로 제시한 수준을 넘어선 데다, 물가 상승세가 경제 전반으로 번지는 조짐까지 보였기 때문이다. 10일(현지시간) 미 노동부 노동통계국(BLS)에 따르면 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올랐다. 에너지 물가가 진정되며 9월 0.6%보다는 상승폭이 줄었지만, 로이터가 집계한 전문가 전망치(0.3%)는 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원(core) CPI는 9월에 이어 두 달 연속 0.3% 올라, 역시 예상치(0.2%)를 넘어섰다. 지난해 미 연방정부 셧다운으로 2025년 10월 물가 자료가 수집되지 못해, 이번엔 전년 대비 상승률은 공개되지 않았다. 앞서 9월 연간 소비자물가 상승률은 3.7%로, 연준 목표치 2%를 크게 웃돌았다. 지난해 트럼프 행정부가 시행한 수입 관세에 더해, 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 유가를 밀어 올리며 생활비를 끌어올리고 있다. 이날 시장이 더 크게 반응한 것은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언 때문이다. 간밤 런던에서 열린 킹스비즈니스스쿨·머니매크로금융학회 주최 콘퍼런스에서 월러 이사는 "물가가 우리 목표에서 멀어지기 시작하는 것처럼 보인다"며 "가까워지는 게 아니다"고 지적했다. 그러면서 "그렇다면 통화정책을 더 공격적으로 해야 한다"며 "9월 대비 근원 소비자물가가 0.3% 이상 오르면 더 강한 정책 대응이 필요할 수 있다"고 판단했다. 그럴 경우 12월 회의에서 0.5%p 인상을 고려해야 한다고도 강조했다. 연준의 다음 회의는 내달 8~9일이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사.[사진=블룸버그통신] 2021.10.21 mj72284@newspim.com 월러 이사는 더 작은 폭의 인상에 그치는 것은 위험하다고 봤다. 그는 "물가가 너무 높고 전방위로 확산하는 상황에서, 작은 인상에 머무르면 인플레이션을 잡겠다는 연준의 신뢰가 손상될 수 있다"고 말했다. 0.25%p 인상이 사실상 확실시된 가운데, 10월 근원물가가 월러 이사의 '0.3%' 기준을 충족하자 더 큰 폭의 인상에 대한 베팅이 빠르게 쌓였다. CPI 지표와 월러 이사의 발언은 미 국채 시장에 강한 매도세를 불러왔다. 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 13bp(1bp=0.01%p) 급등한 4.68%, 벤치마크인 10년물 금리는 7.6bp 오른 4.94%를 기록했다. 2년물 금리는 2025년 4월 초 이후 최대폭으로 올랐다. 국채 금리와 가격은 반대로 움직인다. 전문가들은 12월 인상은 기정사실이 됐고, 이제 폭이 관건이라고 본다. 에드워드존스의 제임스 매캔 선임 이코노미스트는 "또 한 번 예상을 웃돈 물가로 근원 인플레이션이 다시 가속하는 조짐을 보여 기저 물가 압력이 다시 쌓이고 있다는 우려를 키운다"며 "대부분의 시장 참가자가 12월 0.25%p 인상을 예상해왔는데, 이번 지표로 그것이 최소한의 조치로 굳어졌다. 이제 더 큰 논쟁은 연준이 0.5%p로 더 공격적으로 움직여야 하느냐다"라고 말했다. 스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석시장이코노미스트는 "월러 이사가 사실상 12월 0.5%p 인상의 문을 열어뒀다"며 "이 수치는 인플레이션이 여전히 문제라는 것을 시사해 금리는 더 오를 가능성이 크다"고 짚었다. 다만 그는 "(도널드) 트럼프 대통령이 전쟁이 곧 끝날 것이고 추가 공습도 없을 것임을 분명히 하고 있어, 유가가 현 수준을 유지하면 30~40일 안에 물가가 낮아지기 시작할 수 있다"고 판단했다. 반면 테미스트레이딩의 조 살루치 파트너는 0.5%p 인상에는 선을 그었다. 그는 "예상보다 뜨거워 일부가 멈칫하게 만들었고, 한 연준 이사는 물가가 높으면 연말까지 0.5%포인트 인상을 할 수 있다고 시사했다"면서도 "지금으로선 그건 과하고, 0.25%p 인상이 유력해 보인다"고 설명했다. 그러면서 "물가와 금리가 높게 유지되면 차입에 의존하는 기업들의 실적을 압박해 결국 주가에 반영될 것"이라고 내다봤다. 한편 애넥스자산운용의 브라이언 제이컵슨 수석경제전략가는 이번 물가의 새로운 동인으로 인공지능(AI)을 지목했다. 그는 "헤드라인 물가만 높은 게 아니라 유가 충격이 근원물가에까지 스며들었다"며 "연준의 새로운 걱정거리는 유가가 아니라 배관공과 전기기사를 고용하는 비용"이라고 말했다. AI 데이터센터 건설 붐이 숙련 인력 수요를 밀어 올려 물가를 자극한다는 얘기다. 이날 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재와 미셸 보먼 연준 감독담당 부의장의 발언도 예정돼 있어, 시장은 추가 매파 신호 여부를 주시하고 있다.   mj72284@newspim.com 2026-11-11 02:41

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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