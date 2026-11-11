네오위즈, 3분기 순손실 103억원 '적자 전환'…영업이익 64% 감소

AI 핵심 요약beta
- 네오위즈는 11일 3분기 매출과 영업이익이 감소했다고 밝혔다.
- 원화 강세에 따른 손실 반영으로 당기순손실 103억원을 기록했다.
- P의 거짓 콘솔 출시와 신작 개발로 성장 동력 확보에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
PC·콘솔 매출 회복에도 수익성 악화
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네오위즈가 올해 3분기 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 감소하며 부진한 실적을 기록했다. 원화 강세에 따른 외화 자산 평가·환산 손실까지 반영되면서 당기순이익은 적자로 돌아섰다.
네오위즈는 11일 올해 3분기 연결 기준 매출 1105억원, 영업이익 96억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 13%, 영업이익은 64% 감소했다. 다만 전 분기와 비교하면 각각 8%, 21% 증가했다.
당기순손실은 103억원으로 전년 동기와 전 분기 대비 모두 적자 전환했다. 지난해 3분기 250억원, 올해 2분기 184억원의 순이익을 기록했으나 이번 분기에는 원화 강세에 따른 외화 자산 평가·환산 손실 등이 반영되며 적자로 돌아섰다.
사업 부문별로 PC·콘솔 게임 매출은 392억원으로 전년 동기 대비 33% 감소했으나 전 분기 대비 5% 증가했다. 'P의 거짓'의 닌텐도 스위치2 버전 출시 효과가 반영됐다. 지난 9월 엑스박스와 플레이스테이션5, 닌텐도 스위치2 등 3대 콘솔 플랫폼으로 출시된 '셰이프 오브 드림즈'도 실적에 기여했다.
모바일 게임 매출은 566억원으로 전년 동기 대비 3% 감소하고 전 분기 대비 6% 증가했다. '브라운더스트2'는 전 분기 3주년 이벤트에 따른 기저효과로 매출이 감소했으나, 8월까지 이어진 이벤트와 9월 '마도정병의 슬레이브2' 협업 등을 통해 매출을 뒷받침했다. 자회사 파우게임즈의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '킹덤2' 출시 효과도 더해졌다.
기타 매출은 147억원으로 전년 동기 대비 44%, 전 분기 대비 26% 증가했다.
네오위즈는 기존 게임 지식재산권(IP)의 장기 운영과 플랫폼 확장을 통해 매출 기반을 넓히는 한편 신작 개발에 집중할 계획이다.
현재 'P의 거짓' 차기작을 비롯한 자체 개발 프로젝트에 주력하고 있다. 일본 게임사 니혼 팔콤의 '영웅전설3 하얀마녀' IP를 활용한 PC·콘솔 게임도 개발 중이다. 네오위즈는 해당 IP의 PC·콘솔 개발 및 글로벌 배급 권한을 확보한 상태다. 미국 게임 개발사 울프아이 스튜디오의 PC·콘솔 신작 등 글로벌 배급 작품도 준비하고 있다.
네오위즈 관계자는 "3분기 실적은 기존 타이틀의 플랫폼 확장과 라이브 서비스, 자회사 성과가 더해지며 전 분기 대비 성장했다"며 "내년부터 주요 신작을 순차적으로 공개하며 새로운 성장 동력을 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.
flurry327@newspim.com