SC제일은행, 기업·금융기관 고객 초청 'Leadership Forum' 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내년 경제전망·글로벌 결제·디지털 자산 동향 공유

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SC제일은행이 기업 및 금융기관 고객을 초청해 글로벌 금융환경 변화와 미래 자금관리 전략을 논의하는 자리를 마련했다.

SC제일은행은 지난 10일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 기업 및 금융기관 고객을 대상으로 'Treasury Leadership Forum 2026'을 개최했다고 11일 밝혔다.

포럼은 'The Blueprint for Tomorrow'를 주제로 열렸다. 모기업인 스탠다드차타드(SC)그룹의 글로벌 경험과 전문성을 공유하고 무역금융 및 자금관리 솔루션을 소개했다. SC그룹은 영국과 미국, 싱가포르, 홍콩 등 주요 시장에서 매년 관련 포럼을 개최하고 있다.

10일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 'Treasury Leadership Forum 2026'에서 양정원 SC제일은행 트랜잭션뱅킹그룹 총괄 헤드(부행장)가 환영사를 하고 있다. [사진=제일은행]

SC그룹과 SC제일은행 전문가, 외부 초청 연사들이 2027년 경제전망을 비롯해 글로벌 결제 시장의 미래, 국제회계기준(IFRS) 변화와 회계 트렌드, 글로벌 무역시장 전망, 디지털 자산 동향 등을 발표했다. 무역금융보험 제도 활용 방안과 증권서비스 시장 변화, 기업 자금관리에 대한 시사점도 다뤘다.

양정원 SC제일은행 트랜잭션뱅킹그룹 총괄 헤드(부행장)는 환영사에서 "SC그룹은 아시아와 아프리카, 중동지역 등 폭넓은 네트워크를 바탕으로 전문적이고 선도적인 금융 솔루션을 제공하는 글로벌 금융그룹"이라고 설명했따.

이어 "이번 포럼을 통해 글로벌 금융 및 재무 분야의 최신 동향은 물론 디지털 자산과 블록체인 기반 결제, 무역금융 및 증권서비스에 대한 SC그룹 전문가들의 인사이트를 공유하고자 했다"고 말했다.

박종훈 SC제일은행 수석 이코노미스트(전무)는 한국 및 글로벌 경제전망을 발표하며 "한국 경제는 올해 견조한 성장세를 보였지만 2027년에는 성장세가 다소 둔화될 것으로 전망된다"며 "AI 관련 수요가 성장을 뒷받침하는 가운데 근원물가의 상승 압력이 지속되고 있어 통화정책의 향방이 내년 경기의 중요한 변수가 될 것"이라고 말했다.

나빈 말렐라 SC그룹 글로벌 결제 부문 총괄은 글로벌 결제 시장의 미래를 주제로 디지털 결제의 발전과 기업 활용 방안을 소개했다. 그는 "디지털 결제는 기업의 국경 간 거래에서 속도와 효율성을 높일 수 있는 새로운 수단으로 빠르게 발전하고 있다"며 "기술뿐 아니라 국가별 규제와 내부통제, 기존 자금관리 체계와의 연계까지 함께 고려해야 한다"고 강조했다.

케빈 창 SC그룹 홍콩 및 중화권·북아시아 무역금융 총괄 겸 그룹 트레이드 디지털 에셋 총괄은 글로벌 교역환경과 공급망 변화에 대응하기 위한 기업의 회복탄력성 강화 방안을 설명하고, 디지털 자산이 향후 무역거래와 국경 간 금융 흐름에 미칠 영향을 소개했다.

피에르 망갈 SC그룹 중화권·북아시아 증권서비스 총괄은 증권서비스 시장의 변화와 기업 자금관리에 대한 시사점을 발표했다.

SC제일은행은 SC그룹이 보유한 50여개 시장의 글로벌 네트워크와 경험을 활용해 해외 투자와 교역을 추진하는 국내 기업 및 금융기관에 기업금융 서비스를 제공하고 있다.

매년 초에는 글로벌 거시경제 전문가들을 초청해 세계 주요 지역의 경제전망과 시장 동향을 공유하는 '글로벌 리서치 브리핑(GRB)'을 개최한다. 기업금융 분야별 전문성과 솔루션을 소개하는 'Treasury Leadership Forum'과 'FI Global Academy' 등도 운영하고 있다.

peterbreak22@newspim.com