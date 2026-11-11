엔씨, 고릴라스튜디오 신작 글로벌 퍼블리싱 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 엔씨는 11일 고릴라스튜디오와 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다
- 엔씨는 중국을 제외한 차기작 글로벌 퍼블리싱 판권을 확보했다
- 신작은 탕탕특공대 IP 기반으로 베로플레이가 글로벌 서비스를 담당한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 중국 모바일 게임 개발사 고릴라스튜디오와 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다. 엔씨는 고릴라스튜디오의 차기작에 대한 글로벌 퍼블리싱 판권(중국 제외)을 확보했다.
고릴라스튜디오는 2018년 설립된 모바일 캐주얼 게임 개발사다. 대표작 '탕탕특공대'는 글로벌 누적 다운로드 1억 건을 기록했고 '궁수의 전설' 시리즈는 1억2000만 건 이상의 다운로드를 달성했다. '카피바라 Go!' 등 여러 글로벌 흥행작을 개발해 왔다.
엔씨가 퍼블리싱 판권을 확보한 신작은 '탕탕특공대' 지식재산권(IP)을 기반으로 한 게임이다. 엔씨의 모바일 캐주얼 자회사 베로플레이가 글로벌 서비스를 담당한다.
김택진 엔씨 대표는 "고릴라스튜디오는 캐주얼 게임 시장에서 다수의 흥행작을 배출한 게임사"라며 "이번 협력을 바탕으로 글로벌 모바일 캐주얼 시장 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
주쓰난 고릴라스튜디오 대표는 "엔씨는 글로벌 게임 시장에서 풍부한 서비스 및 운영 경험을 보유한 기업"이라며 "이번 협력을 통해 당사의 최신 게임을 더 많은 국가와 지역의 이용자들에게 선보일 수 있게 됐다"고 했다.
origin@newspim.com