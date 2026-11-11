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'폴더블폰 격전지' 中서 고전하는 아이폰 듀오…품질 논란 확산

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  • 애플은 23일 중국에서 첫 폴더블폰 아이폰 듀오를 출시했다
  • 아이폰 듀오는 출시 며칠 만에 웃돈이 최대 2800위안 하락했다
  • 화면 손상과 위챗 등 주요 앱 호환성 논란이 이어졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

출시 며칠 만에 되팔이 웃돈 급락…일부 제품 출고가 밑돌아
화면 파손·앱 호환성 논란 확산…중국 폴더블폰 시장서 경쟁력 시험대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오'가 중국 시장에서 출시 직후부터 고전하고 있다. 사전 예약 당시 1만 위안 가까운 웃돈이 붙을 정도로 관심을 모았지만 출시 며칠 만에 되팔이 가격이 급락했다. 화면 파손과 주요 앱 호환성 논란까지 겹치면서 제품 완성도에 대한 소비자들의 불만도 커지고 있다.

11일 중국 현지 매체와 업계에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 초기 높은 가격에 제품을 되팔려던 상인들 사이에서 손실이 잇따르고 있다. 중국 출고가는 256GB 기본 모델 1만5999위안(약 320만원), 2TB 최상위 모델 2만6499위안(약 530만원)에 달한다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오'가 정식 출시된 23일 오후 서울 중구 명동 애플스토어에서 시민들이 제품을 살펴보고 있다. 2026.10.23 yeawon2@newspim.com

출시 초기에는 일부 모델의 배송 예정일이 내년 1월까지 밀리면서 거래 가격에 최대 1만 위안 가까운 웃돈이 붙었다. 그러나 정식 판매 이후 분위기가 급변했다. 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 중국 최대 전자제품 유통시장인 선전 화창베이에서 1TB 모델에 붙었던 웃돈은 출시 며칠 만에 2800위안가량 줄었다.

온라인 시장에서는 공식 출고가보다 저렴한 제품도 등장했다. 중국 전자상거래 플랫폼 핀둬둬에서는 보조금을 적용한 256GB 모델이 출고가보다 200위안 낮은 1만5799위안에 판매됐다. 현지에서는 높은 웃돈을 기대하고 제품을 대량 확보했던 전문 되팔이 상인 '황뉴(黃牛)'들이 재고 처분에 나섰다는 보도도 나왔다.

가격 하락과 함께 제품 품질에 대한 불만도 이어지고 있다. 중국 소셜미디어 웨이보에서는 화면을 접었다 펼치는 힌지 주변에 균열이 생기거나 내부 디스플레이가 손상됐다는 구매자들의 주장이 잇따랐다. 애플은 일부 기기의 화면 문제를 인지하고 교체 지원에 나섰지만, 전체 제품에서 결함이 얼마나 발생했는지는 확인되지 않았다.

중국 소비자들이 자주 사용하는 앱과의 호환성 문제도 도마 위에 올랐다. 특히 중국의 대표 메신저 위챗(WeChat)은 초기 아이폰 듀오의 화면을 제대로 활용하지 못한다는 지적을 받았다. 기기를 펼쳐도 앱이 화면 중앙에 작게 표시되고 양옆에는 검은 여백이 남는 현상이 나타난 것이다.

일부 동영상과 쇼핑 앱에서도 비슷한 문제가 제기됐다. 비싼 가격을 내고 폴더블폰을 구매했지만 넓은 화면을 제대로 활용하기 어렵다는 불만이다. 위챗은 이후 업데이트를 통해 대화면 지원 기능을 추가했으나 일부 앱의 최적화 문제는 여전히 개선 과제로 남아 있다.

이 같은 논란은 이미 폴더블폰이 대중화된 중국 시장이라는 점에서 더욱 뼈아프다. 삼성전자는 2019년 첫 갤럭시 폴드를 출시한 이후 화면 내구성과 힌지 구조, 대화면 활용 기능을 꾸준히 개선해 왔다. 화웨이와 아너 등 중국 제조사들도 여러 세대의 제품을 선보이며 현지 시장에서 경쟁력을 쌓았다.

반면 애플은 경쟁사보다 약 7년 늦게 시장에 진입했다. 높은 브랜드 인지도에도 불구하고 기존 제품들과 비교해 품질과 사용 편의성에서 뚜렷한 경쟁력을 보여줘야 하는 상황이다. 다만 초기 되팔이 가격 하락을 실제 판매 부진으로 단정하기는 어렵다. 업계에서는 애플이 품질과 앱 호환성 논란을 얼마나 빨리 해결하느냐가 중국 시장 안착의 관건이 될 것으로 보고 있다.

mkyo@newspim.com

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美연준 내달 '빅스텝' 가능성...물가는? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국의 10월 소비자물가가 예상보다 높게 나오면서, 연방준비제도(Fed)가 다음 달 기준금리를 한 번에 0.5%포인트(%p) 올릴 수 있다는 관측에 불이 붙었다. 근원물가가 연준 핵심 인사가 '빅스텝(0.5%포인트 인상)'의 기준으로 제시한 수준을 넘어선 데다, 물가 상승세가 경제 전반으로 번지는 조짐까지 보였기 때문이다. 10일(현지시간) 미 노동부 노동통계국(BLS)에 따르면 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 올랐다. 에너지 물가가 진정되며 9월 0.6%보다는 상승폭이 줄었지만, 로이터가 집계한 전문가 전망치(0.3%)는 웃돌았다. 변동성이 큰 식품·에너지를 뺀 근원(core) CPI는 9월에 이어 두 달 연속 0.3% 올라, 역시 예상치(0.2%)를 넘어섰다. 지난해 미 연방정부 셧다운으로 2025년 10월 물가 자료가 수집되지 못해, 이번엔 전년 대비 상승률은 공개되지 않았다. 앞서 9월 연간 소비자물가 상승률은 3.7%로, 연준 목표치 2%를 크게 웃돌았다. 지난해 트럼프 행정부가 시행한 수입 관세에 더해, 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 유가를 밀어 올리며 생활비를 끌어올리고 있다. 이날 시장이 더 크게 반응한 것은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언 때문이다. 간밤 런던에서 열린 킹스비즈니스스쿨·머니매크로금융학회 주최 콘퍼런스에서 월러 이사는 "물가가 우리 목표에서 멀어지기 시작하는 것처럼 보인다"며 "가까워지는 게 아니다"고 지적했다. 그러면서 "그렇다면 통화정책을 더 공격적으로 해야 한다"며 "9월 대비 근원 소비자물가가 0.3% 이상 오르면 더 강한 정책 대응이 필요할 수 있다"고 판단했다. 그럴 경우 12월 회의에서 0.5%p 인상을 고려해야 한다고도 강조했다. 연준의 다음 회의는 내달 8~9일이다. 크리스토퍼 월러 연준 이사.[사진=블룸버그통신] 2021.10.21 mj72284@newspim.com 월러 이사는 더 작은 폭의 인상에 그치는 것은 위험하다고 봤다. 그는 "물가가 너무 높고 전방위로 확산하는 상황에서, 작은 인상에 머무르면 인플레이션을 잡겠다는 연준의 신뢰가 손상될 수 있다"고 말했다. 0.25%p 인상이 사실상 확실시된 가운데, 10월 근원물가가 월러 이사의 '0.3%' 기준을 충족하자 더 큰 폭의 인상에 대한 베팅이 빠르게 쌓였다. CPI 지표와 월러 이사의 발언은 미 국채 시장에 강한 매도세를 불러왔다. 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 13bp(1bp=0.01%p) 급등한 4.68%, 벤치마크인 10년물 금리는 7.6bp 오른 4.94%를 기록했다. 2년물 금리는 2025년 4월 초 이후 최대폭으로 올랐다. 국채 금리와 가격은 반대로 움직인다. 전문가들은 12월 인상은 기정사실이 됐고, 이제 폭이 관건이라고 본다. 에드워드존스의 제임스 매캔 선임 이코노미스트는 "또 한 번 예상을 웃돈 물가로 근원 인플레이션이 다시 가속하는 조짐을 보여 기저 물가 압력이 다시 쌓이고 있다는 우려를 키운다"며 "대부분의 시장 참가자가 12월 0.25%p 인상을 예상해왔는데, 이번 지표로 그것이 최소한의 조치로 굳어졌다. 이제 더 큰 논쟁은 연준이 0.5%p로 더 공격적으로 움직여야 하느냐다"라고 말했다. 스파르탄캐피털증권의 피터 카딜로 수석시장이코노미스트는 "월러 이사가 사실상 12월 0.5%p 인상의 문을 열어뒀다"며 "이 수치는 인플레이션이 여전히 문제라는 것을 시사해 금리는 더 오를 가능성이 크다"고 짚었다. 다만 그는 "(도널드) 트럼프 대통령이 전쟁이 곧 끝날 것이고 추가 공습도 없을 것임을 분명히 하고 있어, 유가가 현 수준을 유지하면 30~40일 안에 물가가 낮아지기 시작할 수 있다"고 판단했다. 반면 테미스트레이딩의 조 살루치 파트너는 0.5%p 인상에는 선을 그었다. 그는 "예상보다 뜨거워 일부가 멈칫하게 만들었고, 한 연준 이사는 물가가 높으면 연말까지 0.5%포인트 인상을 할 수 있다고 시사했다"면서도 "지금으로선 그건 과하고, 0.25%p 인상이 유력해 보인다"고 설명했다. 그러면서 "물가와 금리가 높게 유지되면 차입에 의존하는 기업들의 실적을 압박해 결국 주가에 반영될 것"이라고 내다봤다. 한편 애넥스자산운용의 브라이언 제이컵슨 수석경제전략가는 이번 물가의 새로운 동인으로 인공지능(AI)을 지목했다. 그는 "헤드라인 물가만 높은 게 아니라 유가 충격이 근원물가에까지 스며들었다"며 "연준의 새로운 걱정거리는 유가가 아니라 배관공과 전기기사를 고용하는 비용"이라고 말했다. AI 데이터센터 건설 붐이 숙련 인력 수요를 밀어 올려 물가를 자극한다는 얘기다. 이날 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재와 미셸 보먼 연준 감독담당 부의장의 발언도 예정돼 있어, 시장은 추가 매파 신호 여부를 주시하고 있다.   mj72284@newspim.com 2026-11-11 02:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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