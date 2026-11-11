'폴더블폰 격전지' 中서 고전하는 아이폰 듀오…품질 논란 확산

출시 며칠 만에 되팔이 웃돈 급락…일부 제품 출고가 밑돌아

화면 파손·앱 호환성 논란 확산…중국 폴더블폰 시장서 경쟁력 시험대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오'가 중국 시장에서 출시 직후부터 고전하고 있다. 사전 예약 당시 1만 위안 가까운 웃돈이 붙을 정도로 관심을 모았지만 출시 며칠 만에 되팔이 가격이 급락했다. 화면 파손과 주요 앱 호환성 논란까지 겹치면서 제품 완성도에 대한 소비자들의 불만도 커지고 있다.

11일 중국 현지 매체와 업계에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 초기 높은 가격에 제품을 되팔려던 상인들 사이에서 손실이 잇따르고 있다. 중국 출고가는 256GB 기본 모델 1만5999위안(약 320만원), 2TB 최상위 모델 2만6499위안(약 530만원)에 달한다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오'가 정식 출시된 23일 오후 서울 중구 명동 애플스토어에서 시민들이 제품을 살펴보고 있다. 2026.10.23 yeawon2@newspim.com

출시 초기에는 일부 모델의 배송 예정일이 내년 1월까지 밀리면서 거래 가격에 최대 1만 위안 가까운 웃돈이 붙었다. 그러나 정식 판매 이후 분위기가 급변했다. 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 중국 최대 전자제품 유통시장인 선전 화창베이에서 1TB 모델에 붙었던 웃돈은 출시 며칠 만에 2800위안가량 줄었다.

온라인 시장에서는 공식 출고가보다 저렴한 제품도 등장했다. 중국 전자상거래 플랫폼 핀둬둬에서는 보조금을 적용한 256GB 모델이 출고가보다 200위안 낮은 1만5799위안에 판매됐다. 현지에서는 높은 웃돈을 기대하고 제품을 대량 확보했던 전문 되팔이 상인 '황뉴(黃牛)'들이 재고 처분에 나섰다는 보도도 나왔다.

가격 하락과 함께 제품 품질에 대한 불만도 이어지고 있다. 중국 소셜미디어 웨이보에서는 화면을 접었다 펼치는 힌지 주변에 균열이 생기거나 내부 디스플레이가 손상됐다는 구매자들의 주장이 잇따랐다. 애플은 일부 기기의 화면 문제를 인지하고 교체 지원에 나섰지만, 전체 제품에서 결함이 얼마나 발생했는지는 확인되지 않았다.

중국 소비자들이 자주 사용하는 앱과의 호환성 문제도 도마 위에 올랐다. 특히 중국의 대표 메신저 위챗(WeChat)은 초기 아이폰 듀오의 화면을 제대로 활용하지 못한다는 지적을 받았다. 기기를 펼쳐도 앱이 화면 중앙에 작게 표시되고 양옆에는 검은 여백이 남는 현상이 나타난 것이다.

일부 동영상과 쇼핑 앱에서도 비슷한 문제가 제기됐다. 비싼 가격을 내고 폴더블폰을 구매했지만 넓은 화면을 제대로 활용하기 어렵다는 불만이다. 위챗은 이후 업데이트를 통해 대화면 지원 기능을 추가했으나 일부 앱의 최적화 문제는 여전히 개선 과제로 남아 있다.

이 같은 논란은 이미 폴더블폰이 대중화된 중국 시장이라는 점에서 더욱 뼈아프다. 삼성전자는 2019년 첫 갤럭시 폴드를 출시한 이후 화면 내구성과 힌지 구조, 대화면 활용 기능을 꾸준히 개선해 왔다. 화웨이와 아너 등 중국 제조사들도 여러 세대의 제품을 선보이며 현지 시장에서 경쟁력을 쌓았다.

반면 애플은 경쟁사보다 약 7년 늦게 시장에 진입했다. 높은 브랜드 인지도에도 불구하고 기존 제품들과 비교해 품질과 사용 편의성에서 뚜렷한 경쟁력을 보여줘야 하는 상황이다. 다만 초기 되팔이 가격 하락을 실제 판매 부진으로 단정하기는 어렵다. 업계에서는 애플이 품질과 앱 호환성 논란을 얼마나 빨리 해결하느냐가 중국 시장 안착의 관건이 될 것으로 보고 있다.

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