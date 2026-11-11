BYD, 친환경차 누적 생산 1900만대 돌파…해외 판매 92% 증가

AI 핵심 요약beta
- BYD가 11일 친환경차 누적 생산 1900만대를 달성했다
- 올해 해외 승용차·픽업트럭 판매는 150만대로 92% 증가했다
- 프리미엄 브랜드 판매 확대와 기술 투자로 해외 공략을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중국 전기차 업체 BYD가 친환경차 누적 생산 1900만대를 돌파했다. 해외 판매 확대와 프리미엄 브랜드 성장에 힘입어 글로벌 시장에서 사업 규모를 키우고 있다.
BYD는 중국 산시성 시안 공장에서 친환경차 누적 생산 1900만대를 달성했다고 11일 밝혔다. 1900만번째 생산 차량은 산하 프리미엄 브랜드 포뮬러바오의 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) '타이 9(Ti 9)'이다.
BYD는 올해 1~10월 전 세계에서 총 362만대의 차량을 판매했다. 이 가운데 해외 승용차 및 픽업트럭 판매량은 150만대로 전년 동기 대비 92% 증가했다. 3분기 해외 판매 비중은 41.6%로 지난해 같은 기간보다 25.9%포인트 상승했다.
프리미엄 브랜드 판매도 증가했다. 올해 1~3분기 포뮬러바오와 덴자, 양왕의 합산 판매량은 41만대로 전년 동기 대비 75% 늘었다. 전체 판매량에서 차지하는 비중은 13%를 넘어섰다.
특히 포뮬러바오는 3분기에만 12만6000대를 판매해 전 분기보다 32.6% 성장했다. 같은 기간 프리미엄 3개 브랜드 합산 판매량의 약 70%를 차지했다.
BYD는 생산 규모 확대와 함께 기술 개발 투자도 강화하고 있다. 올해 3분기까지 연구개발(R&D)에 363억위안(약 7조2820억원)을 투입했으며, 누적 투자액은 2800억위안(약 56조1540억원)을 넘어섰다.
지난 3월에는 2세대 블레이드 배터리와 초급속 충전 기술인 '플래시 차징'을 공개했다. 중국 내 플래시 충전기는 1만기 이상 구축했으며 영국과 이탈리아, 브라질 등 해외 시장으로 관련 기술과 인프라를 확대하고 있다.
BYD는 앞으로도 전동화와 지능형 주행 기술 개발을 지속하고 글로벌 생산 기반을 확충해 해외 시장 공략을 강화할 계획이다.
chanw@newspim.com