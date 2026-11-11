고이즈미 방위상 "다카이치, 내년 총재選 출마하면 전력 지지"

AI 핵심 요약beta
- 고이즈미 신지로 방위상이 10일 다카이치 총리 재선을 전면 지지했다.
- 고이즈미 방위상은 중의원 선거 대승을 근거로 정권 연속성을 강조했다.
- 다만 내년 총재 선거까지 자민당 내 권력 구도 변화가 변수로 남았다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 고이즈미 신지로 일본 방위상이 내년 가을로 예정된 자민당 총재 선거에서 다카이치 사나에 총리가 재선에 도전할 경우 전면 지지하겠다고 밝혔다.
올해 중의원 선거에서 다카이치 총리가 이끄는 자민당이 역사적 대승을 거둔 만큼 정권과 외교·안보 정책의 연속성을 유지해야 한다는 이유를 들었다.
11일 NHK와 아사히신문 등에 따르면 고이즈미 방위상은 10일 밤 유튜브 방송에 출연해 내년 총재 선거 대응에 관한 질문을 받고 "안보 관련 3개 문서 개정 작업을 맡고 있어 내년 일은 전혀 생각하지 않고 있다"며 "다카이치 총리 아래에서 맡은 역할을 전력으로 수행하겠다"고 말했다.
다카이치 총리가 차기 총재 선거에 출마할 경우 지지할 것이냐는 질문에는 "전력으로 지지하겠다"고 강조했다.
그는 그 이유로 올해 중의원 선거 결과를 들었다. 고이즈미 방위상은 "올해 중의원 선거에서 국민이 선택한 것은 다카이치 자민당이었고, 역사적인 대승을 거뒀다"며 "정권의 연속성과 외교·안보 정책의 일정한 연속성은 보장돼야 한다"고 말했다.
이어 "민의를 얻은 다카이치 총리가 다시 출마한다면 전력으로 지지하는 것은 당연한 일"이라고 밝혔다.
고이즈미 방위상은 지난해 자민당 총재 선거에 출마해 결선 투표까지 진출했지만 다카이치 총리에게 패했다. 당시 경쟁자였던 그가 차기 선거에서는 다카이치 총리의 재선을 공개적으로 지지한 것이다.
고이즈미 방위상의 발언은 다카이치 총리의 재선 도전을 전제로 집권당 내 정책 연속성을 강조한 것으로 풀이된다. 다만 내년 총재 선거까지는 시간이 남아 있어 다른 당내 인사들의 움직임과 자민당 내 권력 구도 변화가 변수로 남아 있다.
goldendog@newspim.com