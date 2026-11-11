미래에셋증권, 개인투자용국채 2000억 청약…20년물 수익률 162%

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 11일부터 17일까지 개인투자용국채 11월 청약을 진행했다
- 이번 발행 규모는 2000억원이며 장기물 가산금리는 전월보다 상승했다
- 고객은 영업점과 MTS에서 청약하고 퇴직연금계좌로 10·20년물에 투자할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
20년물 가산금리 0.79%…전월 대비 0.36%p 상승
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 오는 17일까지 5영업일간 개인투자용국채 11월 청약을 진행한다고 11일 밝혔다. 이번 발행 규모는 총 2000억원으로, 10년물과 20년물의 가산금리가 전월 대비 상승했다.
개인투자용국채 전용계좌를 보유한 고객은 미래에셋증권 전국 영업점과 모바일트레이딩시스템(MTS) 'MAPS'를 통해 영업일 오전 9시부터 오후 4시까지 청약할 수 있다. 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 계좌 보유 고객은 MTS 내 퇴직연금 상품 화면 등을 통해 10년물과 20년물을 신청할 수 있다.
11월 발행 물량은 ▲3년물 이표채 20억원 ▲3년물 복리채 30억원 ▲5년물 200억원 ▲10년물 1400억원 ▲20년물 350억원이다. 전월 대비 5년물과 10년물, 20년물은 각각 100억원씩 줄었으며 3년물은 동일하다.
10년물과 20년물 발행 규모는 총 1750억원으로 전체의 87.5%를 차지한다. 퇴직연금계좌에서도 청약할 수 있는 장기물을 중심으로 발행 물량이 편성됐다.
11월 표면금리는 3년물 3.940%, 5년물 3.935%, 10년물과 20년물은 각각 4.155%다. 가산금리는 3년물 0%, 5년물 0.10%, 10년물 0.63%, 20년물 0.79%로 결정됐다. 전월과 비교하면 5년물은 0.050%포인트, 10년물은 0.035%포인트, 20년물은 0.360%포인트 상승했다.
이에 따른 만기 보유 시 세전 누적 수익률은 3년물 이표채 약 11.82%, 3년물 복리채 약 12.29%, 5년물 약 21.87%, 10년물 약 59.58%, 20년물 약 162.56%다.
개인투자용국채는 정부가 개인투자자를 대상으로 발행하는 저축성 국채다. 전용계좌에서는 3·5·10·20년물에 투자할 수 있으며, 5년물 이상을 만기까지 보유하면 표면금리와 가산금리를 합산한 금리에 연복리가 적용된다. 매입금액 총 2억원 한도에서 분리과세 혜택도 받을 수 있다. 다만 3년물은 분리과세 대상에서 제외된다.
퇴직연금계좌에서는 10년물과 20년물에 투자할 수 있다. 운용기간 중 과세가 이연되며, 향후 연금으로 수령하면 관련 요건에 따라 연금소득세가 적용된다.
청약 총액이 종목별 발행 한도 이내면 전액 배정된다. 발행 한도를 초과할 경우 기준금액 300만원까지 일괄 배정한 뒤 남은 물량을 청약액에 비례해 배정한다.
미래에셋증권 관계자는 "장기적인 자산관리에서는 투자 목적과 기간에 맞춰 안정성과 수익성을 함께 고려하는 것이 중요하다"며 "개인투자용국채는 정부가 발행하는 국채의 안정성을 바탕으로 만기보유 시 장기 복리 효과를 기대할 수 있고, 전용계좌와 퇴직연금계좌의 특성에 따라 활용할 수 있는 투자수단"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com